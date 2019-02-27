В ДЛТ открылся поп-ап корнер Burberry — с первой коллекцией Рикардо Тиши для бренда

Сегодня в России стартовали продажи первой коллекции Рикардо Тиши для Burberry — бывший креативный директор Givenchy занял пост дизайнера британского бренда после ухода Кристофера Бейли. По случаю запуска ДЛТ открыл специальный поп-ап корнер: на 1 этаже можно купить классические кожаные ботильоны, сумку TB в честь Томаса Берберри и самый модный аксессуар сезона — шелковый платок, а на 2 и 3 этажах универмага — футболки с диснеевским олененком, жакеты в пижамном стиле и архитектурные юбки из замши.