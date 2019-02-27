Бренд нижнего белья и домашней одежды Women’secret запустил интернет-магазин в России

Международный бренд нижнего белья и домашней одежды Women’secret открыл русскоязычный интернет-магазин. Теперь кружевные бралетты, бюстгальтеры с эффектом пуш-ап, трусы с высокой посадкой, пижаму с имитацией туаль де жуи и хлопковые рубашки для сна можно купить с доставкой до дома. Стоимость доставки зависит от общего количества товаров в заказе и вашего адреса — в большинстве случаев она оказывается совершенно бесплатной.