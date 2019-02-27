Бренд нижнего белья и домашней одежды Women’secret запустил интернет-магазин в России
Международный бренд нижнего белья и домашней одежды Women’secret открыл русскоязычный интернет-магазин. Теперь кружевные бралетты, бюстгальтеры с эффектом пуш-ап, трусы с высокой посадкой, пижаму с имитацией туаль де жуи и хлопковые рубашки для сна можно купить с доставкой до дома. Стоимость доставки зависит от общего количества товаров в заказе и вашего адреса — в большинстве случаев она оказывается совершенно бесплатной.
Кроме нижнего белья и домашней одежды, на сайте womensecret.com можно купить косметички, домашние тапочки, маски для сна, кисти для макияжа и сумки для путешествий. Они могут стать отличным подарком маме, девушке или подруге на грядущее 8 марта: стоимость вещей — от 479 до 3999 рублей.
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