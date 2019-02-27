Новая коллекция Saint Laurent: переосмысленные образы Катрин Денев, Бетти Катру и Бьянки Джаггер

В Париже прошел показ осенне-зимней коллекции Saint Laurent — с не по погоде короткими платьями, юбками и шортами, а также костюмами, надетыми на голое тело. В этот раз Антони Вакарелло вдохновлялся «звездной» историей модного дома — образами Ива Сен-Лорана для Катрин Денев (например, леопардовой сорочкой с фотографии творческого дуэта от Хельмута Ньютона), для Бетти Катру (длинными юбками с завышенной талией и комплектами в стиле сафари) и для Бьянки Джаггер (белым костюмом с ее свадьбы с Миком Джаггером).

В коллекции также было много фирменных (и уже узнаваемых) кодов Вакарелло: платья с большими фигурными вырезами, жакеты с гипертрофированными плечами, остроносые туфли на высокой платформе и сетчатые топы, стилизованные золотыми цепочками. Выбрать идеальные вещи для шумных вечеринок приехали Линдси Лохан, Эмбер Валлетта, Летиция Каста и Кейт Мосс, ставшая лицом модного дома только в конце 2017 года.

Вещи в конце показа у них рассмотреть не получилось — неожиданно на площади Трокадеро погас свет, а на подиуме появились флуоресцентные вещи со страусиными перьями. Кислотно-оранжевые, зеленые и розовые наряды дополняли такие же яркие ремни, очки, туфли и шляпы-таблетки. Рейв (и кутюр) не закончатся никогда!