Moschino провели показ новой коллекции в формате «магазина на диване»

«Посмотрите на этот чудный утюг — с тремя режимами глажки и отличным парогенератором!», — показывают новое чудо техники Кайя Гербер, Ирина Шейк и Белла Хадид. Все они (подозрительно похожие на Аллу Пугачеву в молодости) вчера стали ведущими «магазина на диване» — именно в этом формате провел модное шоу креативный директор Moschino Джереми Скотт.

В этот вечер на крутящемся подиуме в Милане «продавали» моющие средства, зубные пасты и счетные машинки, превратившиеся в компактные вечерние сумки. Они стилизовали шубы из плюшевых игрушек, платья из детских ковриков и жакеты с имитацией долларовых банкнот, а также фирменные вещи бренда — джинсовые юбки, позолоченные сарафаны и кожаные куртки со стразами. Закрывал телемарафон костюм в виде плотного обеда: именно под такое пюре в сочетании с мексиканской едой американцы и смотрят подобные распродажи.