Покупка недели: патриотичное платье Vetements с триколором за 55 400 рублей

В весенне-летней коллекции Vetements, которая уже приехала в Петербург , есть одежда почти для каждого праздника: для Дня святого Валентина — плиссированное платье красного цвета, для Международного женского дня — оверсайзовый сарафан в мелкий цветочек, а для Дня защитника Отечества — приталенный наряд в виде российского флага. Носить его можно с сапогами и сумкой из паспортов, которые Демна Гвасалия выпустил в прошлом сезоне : идеальное патриотичное комбо!

Для тех, кому форма платья нравится больше, чем содержание, Vetements выпустили его в еще двух расцветках: красной с серо-голубыми пионами и фисташковой с розовыми ирисами. Модель продается в ДЛТ по цене в 55 400 рублей, в то время как плащ из той же коллекции стоит 20 650 рублей, юбка — 55 400 рублей, а бомбер — 93 900 рублей.