Очередная совместная коллекция UNIQLO и Инес де ля Фрессанж, французской аристократки и любимицы Карла Лагерфельда, поступит в продажу уже завтра, 21 февраля. В ней — легкие платья в мелкий горошек, бланковые рубашки в крупную клетку, джинсовые брюки с завышенной талией, льняные блузы по типу японских кимоно и несколько вариантов самого тенденциозного аксессуара сезона — шелкового платка.

В коллаборации нет вещей для мужчин, зато очень много детских — графитовых пиджаков, расклешенных юбок, непромокаемых плащей, уютных пижам и рубашек пудрового оттенка, напоминающих взрослые. «С самого начала работы над коллекцией я хотела создать детскую одежду из тех же тканей, что используются для пошива женских вещей. Мне хочется привить детям любовь к одежде, к твидовым курткам, рубашкам из хлопка и другим качественным предметам гардероба. Родителям всегда приятно, когда их дети выглядят стильными и счастливыми. Я сама мама, поэтому мне это очень близко», — рассказывала однажды Инес де ля Фрессанж.