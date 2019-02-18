Dr. Martens выпустили ботинки, которыми можно признаваться в любви

Обувной бренд Dr. Martens, у которого мы покупаем нескользящие и непромокаемые ботинки на любой сезон, перевыпустил культовые модели 1460 и 1461. Теперь кожаная обувь с фирменной петлей на пятке, желтой прострочкой по канту и подошвой с амортизацией дополнена россыпью из вышитых роз и красных бутонов. Романтичные модели, которые можно дарить не только на День всех влюбленных, стоят 13 900 рублей и продаются в Петербурге — во флагманском магазине Dr. Martens, недавно открывшемся в ТРЦ «Галерея».