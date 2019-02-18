Dr. Martens выпустили ботинки, которыми можно признаваться в любви
Обувной бренд Dr. Martens, у которого мы покупаем нескользящие и непромокаемые ботинки на любой сезон, перевыпустил культовые модели 1460 и 1461. Теперь кожаная обувь с фирменной петлей на пятке, желтой прострочкой по канту и подошвой с амортизацией дополнена россыпью из вышитых роз и красных бутонов. Романтичные модели, которые можно дарить не только на День всех влюбленных, стоят 13 900 рублей и продаются в Петербурге — во флагманском магазине Dr. Martens, недавно открывшемся в ТРЦ «Галерея».
Напомним, первая пара ботинок Dr. Martens 1460 была произведена 1 апреля 1960 года и предназначалась для рабочих. Она имела круглый мыс, приподнятые бока, подошву с протекторными и темными краями, стальной стакан в носке, 8 отверстий для шнурков, а также фирменную желтую прострочку по ранту — каждая пара была отмечена подписью «AirWair» и слоганом «With Bouncing Soles» («С пружинящими подошвами»). Первым публичным человеком, надевшим «мартенсы», стал член британского парламента Тони Бен, для которого ботинки рабочих служили показателем единения с пролетариатом. После обувь была принята музыкантами, адептами субкультур и любителями тусовок, для которых Dr. Martens символизировали свободу самовыражения.
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