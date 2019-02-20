В «Мохито» придумали одежду, на которой можно рисовать мелками

Команда креативного бюро «Мохито» к 8 марта запустила коллекцию одежды и аксессуаров со специальным грифельным покрытием, на котором можно рисовать мелками. Написать поздравление, расписание дня, любимую цитату или изобразить пейзаж – дизайн вещей можно менять самостоятельно. Для этого достаточно просто смыть предыдущий принт водой, при этом сама одежда не требует особого ухода. В подарочную линейку вошли свитшоты, футболки и сумки.

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