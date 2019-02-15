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Шуба из рыси и парка-трансформер со скидкой до 50% – в Универмаге «Московский» стартовала распродажа

Не дожидаясь весны, Универмаг «Московский» запустил сезон скидок в салоне меха. В шопинг-лист попали жилеты, жакеты и куртки из норки, рыси и лисы. Гардероб можно пополнить не только классическими моделями черного, темно-коричневого, серого и жемчужного цвета, но и модными позициями из меха норки, который специально окрашивают в разные цвета – от голубого до фиолетового.

  • Парка-трансформер цвета хаки с жилетом из меха лисы, SkinnWille,  89 500 руб. (старая цена – 179 000 руб.)

  • Парка-трансформер цвета хаки с жилетом из меха лисы, SkinnWille,  89 500 руб. (старая цена – 179 000 руб.)

  • Парка-трансформер цвета хаки с жилетом из меха лисы, SkinnWille,  89 500 руб. (старая цена – 179 000 руб.)

  • Парка-трансформер синего цвета с жилетом из меха лисы, SkinnWille, 69 500 руб. (старая цена 139 000 руб.)

     

В Универмаг «Московский» привозят шубы и меха из Швеции и России. Среди брендов – скандинавский SkinnWille, отечественный Maison N20 и Furland. К календарной весне стоит присмотреться к пальто из норки с яркими полосами на рукавах и к парке-трансформеру, жилет которой из рыжего и ярко-зеленого цветного меха лисы можно отстегнуть и носить отдельно, как и саму парку. Марка Maison N20 славится удобным кроем и колоритом: так, жакет из рыси подойдет и для поездки в машине, и для светского выхода.

  • Пальто из меха норки с колорблокингом на рукавах, SkinnWille, 162 500 руб. (старая цена – 325 000 руб.)

  • Жакет из меха рыси, Maison N20, 550 000 руб. (старая цена – 990 000 руб.)

Салон меха Универмага «Московский», женский зал, Московский пр., 205, moskovsky.ru

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