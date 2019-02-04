В Петербург приехала весенне-летняя коллекция Dries Van Noten — одна из лучших за всю карьеру дизайнера
В Петербург приехали вещи из весенне-летней женской коллекции Dries Van Noten — первой после продажи бренда испанской группе Puig, которая также владеет долями Carolina Herrera, Paco Rabanne, Nina Ricci и Jean Paul Gaultier. Она инспирирована винтажной поп-арт эстетикой и текстилем 1950-х годов: это платья с акварельными принтами, пиджаки в гипнотическую полоску, костюмы с отсылкой к сафари и прозрачные плащи из пластика, стекляруса и перьев.
Фэшн-критики уже назвали коллекцию одной из самых удачных за последние годы, а его хитом — топ, расшитый перьями и стеклярусом, который Дрис предлагает носить поверх белой блузы. Топ стоит 59 950 рублей, в то время как цена других вещей из коллекции варьируется от 8995 до 89 950 рублей.
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