В Петербург приехала весенне-летняя коллекция Dries Van Noten — одна из лучших за всю карьеру дизайнера

В Петербург приехали вещи из весенне-летней женской коллекции Dries Van Noten — первой после продажи бренда испанской группе Puig, которая также владеет долями Carolina Herrera, Paco Rabanne, Nina Ricci и Jean Paul Gaultier. Она инспирирована винтажной поп-арт эстетикой и текстилем 1950-х годов: это платья с акварельными принтами, пиджаки в гипнотическую полоску, костюмы с отсылкой к сафари и прозрачные плащи из пластика, стекляруса и перьев.