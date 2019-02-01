В субботу состоится официальное (но очень веселое) открытие магазина PUMA Select и будет представлена главная новинка сезона: свежая коллаборация бренда с SANKUANZ. В программе вечера — музыкальные перфомансы, общение с селебрити и съемка в неоновой фотозоне. «Собака.ru» по порядку рассказывает, почему ради этого нужно отложить все выходные дела.

Чем PUMA Select отличается от PUMA? Если в концептуальных монобрендах немецкой марки представлены одежда, обувь и аксессуары для спорта и повседневого стиля, то PUMA Select – это премиальная линейка стритвеар. Футуристичные кроссовки, неоновые олимпийки, космические рюкзаки и боди с цветочными принтами – результат коллабораций со звездами, художниками, фэшн-брендами, модными блогерами и другими героями, к которым приковано внимание публики.

Те самые кроссовки Jil Sander и PUMA

PUMA – пионер в истории модных коллабораций. Первые кроссовки под грифом спорт + фэшн появились в 1998 году, когда марка поработала с Jil Sander. Потом последовали коллабы с Hussein Chalayan, Mihara Yasuhiro, Alexander McQueen.

PUMA X Ronnie Fieg

В 2013 году с приходом нового директора направления Яссина Саиди линейка получила свое нынешнее название. Саиди начал карьеру с двадцати экземпляров кроссовок с дизайном Ронни Фига (Ronnie Fieg) для Парижской недели моды, а когда вышла модель в коллаборации с Рианной, равных PUMA уже не было. «Мы были первыми в моде, – говорит Яссин. – Это часть нашего ДНК. Все, что мы создаем, мы преломляем через призму стиля и моды». Перечислять тех, с кем PUMA поработала за эти годы можно долго: от BWGH, до российского бренда Outlaw Moscow. Партнеры меняются каждый сезон, но если хайп зашкаливает, то может быть и несколько выпусков.

Яссин Саиди

В 2015 Рианна стала глобальным амбассадором PUMA

PUMA x Swarovski

PUMA X Outlaw (Moscow)

PUMA X Karl Lagerfeld

PUMA X Outlaw (Moscow)

На что обратить внимание в нынешнем сезоне? До этого дня практически все коллаборации PUMA в Петербурге можно было купить только в интернете — теперь же сделать подарок сникерхеду, хайпбисту, городскому моднику и адепту ЗОЖ стало намного проще. В этом сезоне их можно будет порадовать кроссовками PUMA X Han Kjobenhavn, мятными кедами PUMA X Diamond Supply, мягкими свитшотами PUMA X Ader Error и другими интересными аутфитами. И, конечно, не пропускайте лимитированные релизы кроссовок CREAM.

PUMA X Bradley Theodore

PUMA X Bradley Theodore

PUMA X Ader Error

PUMA X Ader Error

PUMA Alteration (by Han Kopenhavn)

Ассортимент нового магазина будет обновляться практически каждые две недели. Ждем новых коллекций и арт-экспериментов — просторное минималистичное пространство нового магазина в «Галерее» позволяет устраивать самые яркие презентации.

Что покупать в коллекции PUMA X SANKUANZ? Молодая китайская марка SANKUANZ уже успела полюбиться звездам и фэшиониста. Дизайнер бренда Шангуань Чжэ замешивает ретро-форму с кислотным содержанием: в результате переизданные модели популярных кроссовок Cali, Cell Endura, RS-X и Thunder одновременно напоминают и винтажные аксессуары, и предметы современного искусства.



Cali SANKUANZ

Cell Endura SANKUANZ

RS-X SANKUANZ



Так, Cali SANKUANZ — апгрейд теннисных кроссовок — теперь оснащены замшевым верхом, кожаной подкладкой и резиновыми вставками, придающими модели неестественный объем. Cell Endura SANKUANZ получили светоотражающие элементы, неоновые детали и объемную подошву с инновационной амортизацией PUMA Cell. А у RS-X SANKUANZ, инспирированных ранними моделями серии RS, теперь есть светоотражающие принты и многослойная рифленая подошва. Берем все (в том числе и оверсайзовую зелено-фиолетовую одежду)!

Velial Squad и Anton Foner

Как будет проходить официальное открытие PUMA Select? В 18:00 субботы, 2 февраля, магазин превратится в главную танцевальную и модную площадку Петербурга. Зелено-фиолетовый неон станет основным цветом и светом вечера. Вещи из коллаборации PUMA X SANKUANZ можно будет примерять под звон бокалов, музыкальные перфомансы Velial Squad и Anton Foner и селфи с инфлюенсерами. Очень надеемся встретить своих любимых героев и друзей: стилиста Анастасией Ножиной, блогера Лизу Гусевскую и диджея Мишу Авербаха. Особая фишка: специально оборудованная в цветах бренда фотозона. В похожем на зеркальный туннель пространстве можно будет не только сфотографироваться для Instagram, но и снять видеоклип и сразу отправить его на почту. Еще один способ сделать стильные кадры (конечно же, в вещах из новой коллекции PUMA x SANKUANZ) – необычные зеркала, которые будут установлены на входе в магазин и в примерочных.