Видео: как создавалась весенне-летняя кутюрная коллекция Chanel

На YouTube бренда Chanel появился небольшой ролик о создании весенне-летней кутюрной коллекции, показанной 22 января в Гран-Пале . Так как haute couture — это не менее 70% ручного труда, на видео показана кропотливая работа мастериц французской марки: они старательно пришивают каждую пайетку, делают невообразимые твидовые узоры и раскрашивают перья в яркие цвета — зрелище едва ли не красивее кампейнов бренда.

Напомним, на прошедшей Неделе Высокой моды Chanel разбили в Гран-Пале настоящий бассейн. Вместо лежаков — аккуратные, будто фарфоровые, стулья, на которых разместились Марина Вакт, Каролин де Мэгре, Тильда Суинтон, София Коппола и другие гостьи фронт-роу, а вместо книги — калейдоскоп из красивых моделей, в том числе Алины Болотиной, Юлии Павловой и Крис Грикайте.

На девушках — традиционные твидовые костюмы, жакеты из разноцветных перьев, плиссированные юбки с заниженной талией, коктейльные платья с объемными рукавами, кожаные куртки, которые носятся на голое тело, и монохромные наряды в пол, которые мы уже видим на Пенелопе Крус, Марго Робби, Кире Найтли, Ванессе Паради и на других амбассадорах бренда. Но этот показ Chanel запомнился не только кутюрными платьями: впервые за всю историю дома Карл Лагерфельд не вышел на финальный поклон.