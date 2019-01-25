В Петербурге открылся монобрендовый магазин Twinset

В ТРЦ «Галерея» открылся магазин Twinset — с повседневными платьями, которые можно носить в мороз, яркими ветровками, которые не пропускают холод, брюками-клеш, которые сейчас носят все итальянки, и белыми кедами, которые выдержат даже петербургскую снегогрязь. На осенне-зимнюю коллекцию сейчас действуют скидки до 60%, а совсем скоро в бутике появятся весенне-летние одежда и аксессуары.

Напомним, бренд Twinset был основан в Карпи в 1987 году: изначально коллекции состояли преимущественно из трикотажных изделий, но впоследствии марка стала продавать полноценный гардероб для женщин и мужчин. Сегодня у Twinset несколько линеек (от основной, Twinset Milano, до My Twin Twinset, специализирующейся на джинсовых вещах), 5900 точек продаж и годовой оборот в 245 млн. евро. Кроме того, бренд сотрудничает с Венецианским кинофестивалем, а также поддерживает благотворительные фонды в защиту детей и по борьбе с раком груди.