Incanto объявили 70-процентные скидки на нижнее белье и домашнюю одежду

Итальянский бренд нижнего белья и домашней одежды Incanto объявил финальную распродажу своих лучших моделей. Теперь кружевные бра, прозрачные халаты, шелковые пижамы, мужские боксеры и спортивные футболки продаются со скидками до 70% — по ценам от 500 до 3000 рублей.

Распродажа продлится до конца января, поэтому вы успеете купить подарки на грядущие праздники себе или близким. Посмотреть и заказать весь ассортимент можно на сайте итальянского бренда, а примерить и купить — во всех фирменных магазинах Incanto (например, в Петербурге, в ТРЦ «Галерея»).