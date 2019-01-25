В Петербург приехала круизная коллекция Off-White — рюкзаки, шорты и дождевики с картинами Мане

В ДЛТ приехала одна из самых классных пре-коллекций весенне-летнего сезона — от Off-White. Дизайнер Вирджил Абло дал ей название «На пленэре» и посвятил работам великих импрессионистов, в частности Мане: его картина 1874 года «В лодке», написанная в курортном городе Аржантее, где он работал с Ренуаром и Моне, нанесена на рюкзаки, дождевики, шорты и футболки в цветном и черно-белом вариантах.