50 образов с Недели Высокой моды, которые войдут в историю
В Париже закончилась Неделя Высокой моды, в рамках которой дизайнеры продемонстрировали кутюрные коллекции на эту весну. Именно они появятся на «Грэмми», «Оскаре», «Met Gala» и европейских кинофестивалях — показываем платья, костюмы и аксессуары, которые войдут (или уже вошли) в историю.
Просто красивые наряды уже никому не интересны — на подиуме, как и впоследствии на красной дорожке, важно сделать заявление, запомниться, показать себя. Сегодняшние дизайнеры делают образы, которые обрастут мемами еще до появления на звездах: у Chanel это купальник с фатой вместо традиционного финального платья невесты, у Balmain — твердые юбки-шары, замешанные с кашемировыми свитерами, а у Viktor & Rolf — многоярусный тюль с надписями «Отвали» и «Ты мне не нравишься», по которым уже сделали стикеры в Telegram!
Некоторые луки становятся историческими благодаря моделям, а не декору: показ Schiaparelli закрывала 40-летняя Эрин О'Коннор, известная по работе с Versace и Jean Paul Gaultier, в конце шоу Valentino появилась почти обнаженная Наоми Кэмпбелл в платье под названием «Шоколадная георгина», а перфоманс Celia Kritharioti зафиналила Лена Перминова в фате, подвешенной за воздушные шарики. Звездам красных дорожек будет непросто повторить их успех!
Важную роль на прошедших показах играли аксессуары: жемчужные ободки, как на Кайе Гербер для Givenchy, металлические шляпки, как в коллаборации Balmain и компании House of Malakai, фартук с ажурной каймой, сделанный «Крестецкой строчкой» для Ulyana Sergeenko, и шапочки-каски, напоминающие купальные. Последние появились на шоу Armani Prive, Chanel и Christian Dior, став едва ли не самым обсуждаемым элементом Недели Высокой моды — кутюрный лайфхак можно применить к жизни прямо сейчас, разнообразив им минималистичный бланковый образ.
Что касаемо фильмов, картин и героев, повлиявших на дизайн той или иной кутюрной коллекции, то здесь дизайнеры действовали прямолинейно, дословно: Dolce & Gabbana, показавшие сразу 200 женских и мужских образов, поместили на платья картины Леонардо Да Винчи, Ульяна Сергеенко, устроившая шоу в парижском Театре Мариньи, посвятила одежду «Тихому дону», а Christian Dior, пригласившие на показ акробатов из лондонской трупы Mimbre, сделали оммаж цирку через манишки с изображением тигров и белоснежные костюмы Пьеро.
Большинство платьев с Недели Высокой моды были тюлевыми, многоярусными и пышными — в таких точно решится выйти далеко не каждая знаменитость. А вот в Valentino с цветочными принтами, Chanel с градиентными крыльями и Ziad Nakad с кейпом из страусиных перьев мы уже ждем Сиршу Ронан, Тильду Суинтон, Эмбер Херд и Селин Дион, воскликнувшей на одном из показов: «Вы вернули женщинам их красоту!»
Фото: vogue.com
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