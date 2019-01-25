50 образов с Недели Высокой моды, которые войдут в историю

В Париже закончилась Неделя Высокой моды, в рамках которой дизайнеры продемонстрировали кутюрные коллекции на эту весну. Именно они появятся на «Грэмми», «Оскаре», «Met Gala» и европейских кинофестивалях — показываем платья, костюмы и аксессуары, которые войдут (или уже вошли) в историю.

Schiaparelli

Givenchy

Valentino

Chanel

Christian Dior

Просто красивые наряды уже никому не интересны — на подиуме, как и впоследствии на красной дорожке, важно сделать заявление, запомниться, показать себя. Сегодняшние дизайнеры делают образы, которые обрастут мемами еще до появления на звездах: у Chanel это купальник с фатой вместо традиционного финального платья невесты, у Balmain — твердые юбки-шары, замешанные с кашемировыми свитерами, а у Viktor & Rolf — многоярусный тюль с надписями «Отвали» и «Ты мне не нравишься», по которым уже сделали стикеры в Telegram!

Givenchy

Viktor & Rolf

Balmain

Elie Saab

Ulyana Sergeenko

Ziad Nakad

Dolce & Gabbana

Chanel

Некоторые луки становятся историческими благодаря моделям, а не декору: показ Schiaparelli закрывала 40-летняя Эрин О'Коннор, известная по работе с Versace и Jean Paul Gaultier, в конце шоу Valentino появилась почти обнаженная Наоми Кэмпбелл в платье под названием «Шоколадная георгина», а перфоманс Celia Kritharioti зафиналила Лена Перминова в фате, подвешенной за воздушные шарики. Звездам красных дорожек будет непросто повторить их успех!

Iris van Herpen

Givenchy

Schiaparelli

Zuhair Murad

Giambattista Valli

Valentino

Balmain

Armani Privé

Alexandre Vauthier

Важную роль на прошедших показах играли аксессуары: жемчужные ободки, как на Кайе Гербер для Givenchy, металлические шляпки, как в коллаборации Balmain и компании House of Malakai, фартук с ажурной каймой, сделанный «Крестецкой строчкой» для Ulyana Sergeenko, и шапочки-каски, напоминающие купальные. Последние появились на шоу Armani Prive, Chanel и Christian Dior, став едва ли не самым обсуждаемым элементом Недели Высокой моды — кутюрный лайфхак можно применить к жизни прямо сейчас, разнообразив им минималистичный бланковый образ.

Viktor & Rolf

Balmain

Givenchy

Iris van Herpen

Ulyana Sergeenko

Valentino

Yanina

Christian Dior

Zuhair Murad

Что касаемо фильмов, картин и героев, повлиявших на дизайн той или иной кутюрной коллекции, то здесь дизайнеры действовали прямолинейно, дословно: Dolce & Gabbana, показавшие сразу 200 женских и мужских образов, поместили на платья картины Леонардо Да Винчи, Ульяна Сергеенко, устроившая шоу в парижском Театре Мариньи, посвятила одежду «Тихому дону», а Christian Dior, пригласившие на показ акробатов из лондонской трупы Mimbre, сделали оммаж цирку через манишки с изображением тигров и белоснежные костюмы Пьеро.

Valentino

Giambattista Valli

Balmain

Armani Privé

Chanel

Givenchy

Dolce & Gabbana

Elie Saab

Valentino

Ziad Nakad

Большинство платьев с Недели Высокой моды были тюлевыми, многоярусными и пышными — в таких точно решится выйти далеко не каждая знаменитость. А вот в Valentino с цветочными принтами, Chanel с градиентными крыльями и Ziad Nakad с кейпом из страусиных перьев мы уже ждем Сиршу Ронан, Тильду Суинтон, Эмбер Херд и Селин Дион, воскликнувшей на одном из показов: «Вы вернули женщинам их красоту!»

Celia Kritharioti

Viktor & Rolf

Iris van Herpen

Givenchy

Jean Paul Gaultier

Alexandre Vauthier

Valentino

Ziad Nakad

Zuhair Murad