35 классных платьев, которые можно (нужно!) носить в мороз
Зима — не повод отказываться от красивой одежды: взгляните на модников Петербурга, которые носят брюки, юбки и платья даже в суровый 20-градусный мороз. Чтобы нарядиться и не замерзнуть, они выбирают наряды из кашемира и шерсти — «Собака.ru» нашла таких 35 штук, причем большинство — со скидкой!
О том, как носить платье в холод, мы рассказывали еще в прошлом году: вместе с оверсайзовым свитером, как показывали Dior, Antonio Marras и Carolina Herrera, с кожаными ботфортами, как на шоу Balmain, Nina Ricci и Zimmermann, или пряча подол платья под шубу, как в лукбуке Elie Saab, Marni и Monse. Но в любом из этих случаев необходимы колготки — теплые, плотные и с примесью кашемира, которые звезды красных дорожек сегодня предпочитают менять на штаны. С такой поддержкой можно надевать даже самые короткие платья — например, от Louis Vuitton, Self-Portrait и Gucci!
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UNIQLO, 1999 рублей (UNIQLO)
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«Уста к устам», 5400 рублей («Уста к устам»)
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Alexander McQueen, 286 500 рублей (ДЛТ)
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Novaya, 12 000 рублей (Novaya)
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Kenzo, 19 200 рублей (Au Pont Rouge)
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Belka, 6923 рублей (Belka)
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Gabriela Hearst, 94 000 рублей (ДЛТ)
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Calvin Klein, 13 490 рублей (Calvin Klein)
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Twinset, 11 999 рублей («Кенгуру»)
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12storeez, 8790 рублей (12storeez)
Лайфхак, который не теряет свою актуальность и позволяет купить платье с короткими рукавами, — надеть его на кардиган, свитер или бадлон. Vetements, сделанному из павлопосадских платков, 7 For All Mankind, сшитому из деконструированного денима, и My812, дополненному глубоким декольте, больше не нужно ждать лета.
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MAX & CO, 21 400 рублей (MAX & CO)
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«Перемена», 3951 рублей («Перемена»)
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Paco Rabanne, 37 150 рублей (Babochka)
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Sorelle, 10 150 рублей (Subbota Showroom)
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Self-Portrait, 23 304 рублей (Farfetch)
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Tom Tailor, 1999 рублей (Tom Tailor)
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Gucci, 497 400 рублей (Babochka)
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I AM Studio, 9450 рублей (I AM Studio)
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7 For All Mankind, 26 350 рублей (ДЛТ)
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Befree, 1150 рублей (Befree)
Вариантам от UNIQLO из экстратонкой мериносовой шерсти, которая не пропускает холодный воздух, дополнения не нужны: в таких платьях можно ходить в офис, на свидание или кататься на горке. А вот красивое украшение не помешает — базовые коллекции UNIQLO лишены принтов и декора. Тем, кто любит наряды поярче, стоит обратиться к ассортименту Kenzo, MAX & CO и Paco Rabanne — последний, например, украшен портретом юной Франсуазы Арди.
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Louis Vuitton, 120 000 рублей (Louis Vuitton)
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«Уста к устам», 6200 рублей («Уста к устам»)
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Parosh, 26 500 рублей («Кенгуру»)
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My812, 20 800 рублей (My812)
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Oscar De La Renta, 191 500 рублей (ДЛТ)
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Maison Margiela, 55 790 рублей (Au Pont Rouge)
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Julia Davidian, 23 100 рублей (Subbota Showroom)
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Gate31, 7490 рублей (Gate31)
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Love Moschino, 27 659 рублей (Farfetch)
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Alexander Wang, 22 800 рублей (Au Pont Rouge)
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