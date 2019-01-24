35 классных платьев, которые можно (нужно!) носить в мороз

Зима — не повод отказываться от красивой одежды: взгляните на модников Петербурга, которые носят брюки, юбки и платья даже в суровый 20-градусный мороз. Чтобы нарядиться и не замерзнуть, они выбирают наряды из кашемира и шерсти — «Собака.ru» нашла таких 35 штук, причем большинство — со скидкой!

Vetements, 89 950 рублей (ДЛТ)

Valentino, 187 000 рублей (Valentino)

UNIQLO, 1999 рублей (UNIQLO)

Gucci, 140 400 рублей (Babochka)

Tommy Hilfiger, 8990 рублей (Tommy Hilfiger)

О том, как носить платье в холод, мы рассказывали еще в прошлом году: вместе с оверсайзовым свитером, как показывали Dior, Antonio Marras и Carolina Herrera, с кожаными ботфортами, как на шоу Balmain, Nina Ricci и Zimmermann, или пряча подол платья под шубу, как в лукбуке Elie Saab, Marni и Monse. Но в любом из этих случаев необходимы колготки — теплые, плотные и с примесью кашемира, которые звезды красных дорожек сегодня предпочитают менять на штаны. С такой поддержкой можно надевать даже самые короткие платья — например, от Louis Vuitton, Self-Portrait и Gucci!

UNIQLO, 1999 рублей (UNIQLO)

«Уста к устам», 5400 рублей («Уста к устам»)

Alexander McQueen, 286 500 рублей (ДЛТ)

Novaya, 12 000 рублей (Novaya)

Kenzo, 19 200 рублей (Au Pont Rouge)

Belka, 6923 рублей (Belka)

Gabriela Hearst, 94 000 рублей (ДЛТ)

Calvin Klein, 13 490 рублей (Calvin Klein)

Twinset, 11 999 рублей («Кенгуру»)

12storeez, 8790 рублей (12storeez)

Лайфхак, который не теряет свою актуальность и позволяет купить платье с короткими рукавами, — надеть его на кардиган, свитер или бадлон. Vetements, сделанному из павлопосадских платков, 7 For All Mankind, сшитому из деконструированного денима, и My812, дополненному глубоким декольте, больше не нужно ждать лета.

MAX & CO, 21 400 рублей (MAX & CO)

«Перемена», 3951 рублей («Перемена»)

Paco Rabanne, 37 150 рублей (Babochka)

Sorelle, 10 150 рублей (Subbota Showroom)

Self-Portrait, 23 304 рублей (Farfetch)

Tom Tailor, 1999 рублей (Tom Tailor)

Gucci, 497 400 рублей (Babochka)

I AM Studio, 9450 рублей (I AM Studio)

7 For All Mankind, 26 350 рублей (ДЛТ)

Befree, 1150 рублей (Befree)

Вариантам от UNIQLO из экстратонкой мериносовой шерсти, которая не пропускает холодный воздух, дополнения не нужны: в таких платьях можно ходить в офис, на свидание или кататься на горке. А вот красивое украшение не помешает — базовые коллекции UNIQLO лишены принтов и декора. Тем, кто любит наряды поярче, стоит обратиться к ассортименту Kenzo, MAX & CO и Paco Rabanne — последний, например, украшен портретом юной Франсуазы Арди.