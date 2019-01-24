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35 классных платьев, которые можно (нужно!) носить в мороз

Зима — не повод отказываться от красивой одежды: взгляните на модников Петербурга, которые носят брюки, юбки и платья даже в суровый 20-градусный мороз. Чтобы нарядиться и не замерзнуть, они выбирают наряды из кашемира и шерсти — «Собака.ru» нашла таких 35 штук, причем большинство — со скидкой!  

  • Vetements, 89 950 рублей (ДЛТ)

  • Valentino, 187 000 рублей (Valentino)

  • UNIQLO, 1999 рублей (UNIQLO)

  • Gucci, 140 400 рублей (Babochka)

  • Tommy Hilfiger, 8990 рублей (Tommy Hilfiger)

О том, как носить платье в холод, мы рассказывали еще в прошлом году: вместе с оверсайзовым свитером, как показывали Dior, Antonio Marras и Carolina Herrera, с кожаными ботфортами, как на шоу Balmain, Nina Ricci и Zimmermann, или пряча подол платья под шубу, как в лукбуке Elie Saab, Marni и Monse. Но в любом из этих случаев необходимы колготки — теплые, плотные и с примесью кашемира, которые звезды красных дорожек сегодня предпочитают менять на штаны. С такой поддержкой можно надевать даже самые короткие платья — например, от Louis Vuitton, Self-Portrait и Gucci!

  • UNIQLO, 1999 рублей (UNIQLO)

  • «Уста к устам», 5400 рублей («Уста к устам»)

  • Alexander McQueen, 286 500 рублей (ДЛТ)

  • Novaya, 12 000 рублей (Novaya)

  • Kenzo, 19 200 рублей (Au Pont Rouge)

  • Belka, 6923 рублей (Belka)

  • Gabriela Hearst, 94 000 рублей (ДЛТ)

  • Calvin Klein, 13 490 рублей (Calvin Klein)

  • Twinset, 11 999 рублей («Кенгуру»)

  • 12storeez, 8790 рублей (12storeez)

Лайфхак, который не теряет свою актуальность и позволяет купить платье с короткими рукавами, — надеть его на кардиган, свитер или бадлон. Vetements, сделанному из павлопосадских платков, 7 For All Mankind, сшитому из деконструированного денима, и My812, дополненному глубоким декольте, больше не нужно ждать лета. 

  • MAX & CO, 21 400 рублей (MAX & CO)

  • «Перемена», 3951 рублей («Перемена»)

  • Paco Rabanne, 37 150 рублей (Babochka)

  • Sorelle, 10 150 рублей (Subbota Showroom)

  • Self-Portrait, 23 304 рублей (Farfetch)

  • Tom Tailor, 1999 рублей (Tom Tailor)

  • Gucci, 497 400 рублей (Babochka)

  • I AM Studio, 9450 рублей (I AM Studio)

  • 7 For All Mankind, 26 350 рублей (ДЛТ)

  • Befree, 1150 рублей (Befree)

Вариантам от UNIQLO из экстратонкой мериносовой шерсти, которая не пропускает холодный воздух, дополнения не нужны: в таких платьях можно ходить в офис, на свидание или кататься на горке. А вот красивое украшение не помешает — базовые коллекции UNIQLO лишены принтов и декора. Тем, кто любит наряды поярче, стоит обратиться к ассортименту Kenzo, MAX & CO и Paco Rabanne — последний, например, украшен портретом юной Франсуазы Арди.

  • Louis Vuitton, 120 000 рублей (Louis Vuitton) 

  • «Уста к устам», 6200 рублей («Уста к устам»)

  • Parosh, 26 500 рублей («Кенгуру»)

  • My812, 20 800 рублей (My812)

  • Oscar De La Renta, 191 500 рублей (ДЛТ)

  • Maison Margiela, 55 790 рублей (Au Pont Rouge)

  • Julia Davidian, 23 100 рублей (Subbota Showroom)

  • Gate31, 7490 рублей (Gate31)

  • Love Moschino, 27 659 рублей (Farfetch)

  • Alexander Wang, 22 800 рублей (Au Pont Rouge)

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Автор: Алина Малютина
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Рубрика: Топ
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