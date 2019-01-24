Balmain показали первую кутюрную коллекцию за 16 лет — с шляпами из металла и платьями с граффити

Прошлым вечером креативный директор Balmain Оливье Рустен дебютировал в качестве кутюрье — он вернул французский бренд в расписание Недели Высокой моды, сделав первую haute couture коллекцию за 16 лет. «Мне хотелось вернуться к истокам», — рассказал дизайнер, в мудборде которого в этот раз были не секс, провокация и эпатаж, а работы Пьера Бальмена и Оскара де ла Ренты.

О том, что дизайнер перелистывал архив, говорят драпировки, кейпы, бусины и перья, которые так обожал Пьер Бальмен и которые Ольвье Рустен замешал с граффити, джинсами и головными уборами из металла. Их для кутюрного показа французского дома сделала кампания House of Malakai, известная иисусоподобной тиарой для выступления Бейонсе на «Грэмми» и переливающимися ободками Ники Минаж. «Конечно, бренд славится своей остротой, сексуальностью и гламуром, — объясняет Рустен. — Но здесь речь идет, скорее, о возвращении к элегантности Франции. Все, что вы видите, дает ощущение присутствия Пьера Бальмена. И это незаменимое чувство!»