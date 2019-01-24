10 главных трендов мужской моды сезона осень-зима 2019/20

«Собака.ru» просмотрела все прошедшие menswear-показы и выделила десять основных трендов на будущий сезон. От леопардового принта до оранжевого цвета, от рокабилли до preppy-style — показываем, как будет выглядеть по-настоящему модный мужчина и женщина, которая решит позаимствовать у него гардероб.

Celine

Loewe

Marcelo Burlon County of Milan

Raf Simons

Versace

Леопардовый принт Леопард перепрыгнул из женской моды в мужскую, запятнав брюки, сорочки, футболки, тренчи и даже меховые пальто. Самый актуальный вариант — с сочетанием анималистичного принта и цветочного, как в коллекции Loewe, или добавлением фотографий на ткань, как у Raf Simons.

Balmain

Cerruti 1881

Dior

Celine

Vetements

Рокабилли На сегодняшнюю мужскую моду стала влиять не политика, урбанистика и архитектура, а музыка — почти в каждой коллекции есть посвящение артистам. Так, Balmain, Dior, Celine и Vetements вспомнили о The Beatles, Элвисе Пресли, Уэйде Уокере и Rolling Stones и добавили в луки стиль «рокабилли». Укороченная косуха, базовая футболка, черная водолазка и остроносые лоферы (обязательно носим их вместе!) сделают вас рок-звездой и без популярного сингла.

Loewe

Stella McCartney

Undercover

Valentino

Vetements

Мерч Некоторые бренды — например, Louis Vuitton, Valentino и Stella McCartney — признаются в любви к музыкантам в открытую, помещая их лица на футболки, свитеры и архитектурные пальто. А вот Loewe, Vetements и Undercover адресуют мерч другим кумирам — Бараку Обаме, Алексу из «Заводного апельсина» и Мэрилин Монро.

Raf Simons

Acne Studios

Kenzo

Off-White

Undercover

Оранжевый цвет Из женской моды в мужскую также перебрался оранжевый цвет — видимо, «living coral», названный Институтом цвета Pantone самым модным оттенком года, показался дизайнерам не таким уж и живым. Раф Симонс переводит в оранжевый оверсайзовые пальто, Undercover — спортивный костюм из коллаборации с Valentino, Acne Studios — лакированный плащ, надетый на голое тело, а Off-White — непромокаемые штаны.

Vetements

Issey Miyake

Jil Sander

Sunnei

Undercover

Трикотажные костюмы На прошедших Неделях моды было много (очень много!) костюмов — свободного кроя, приталенных, с длинными брюками и с цветочным принтом, который активно популяризируют Тимоти Шаламе в Alexander McQueen и Эзра Миллер в Dior. Но самое классное новшество (и урок на будущее) — это костюмы из трикотажа: носим их с офисной сорочкой черного цвета по примеру Vetements или с такой же расслабленной футболкой, как у Sunnei.

Louis Vuitton

Dries Van Noten

Givenchy

Dior

Acne Studios

Брюки с завышенной талией «Человек в широких брюках стал символизировать зрелость и устойчивость, консерватизм, готовность взять на себя ответственность и преодолеть любые тяжелые времена», — пишет историк моды Мэган Виртанен в колонке для «Собака.ru». А в новом сезоне мужчины еще и затянут ремни потуже, на талии, — судя по показам Dries Van Noten, Givenchy и Louis Vuitton.

Fendi

Off-White

Raeburn

Emporio Armani

Флис Преимущества флиса — легкость, эластичность, гипоаллергенность и простоту в уходе — оценили крупные люксовые дома. Теперь в бомбере, кардигане или толстовке из этого материала можно выходить не только на рыбалку, но и на миланский стритстайл!

Ami

Celine

No. 21

Undercover

Valentino

Дафлкоты Держим курс на британскую классику: на осень выбираем водонепроницаемые тренчкоты, а для зимы — дафлкоты из плотной шерсти. Лучшие — в коллекциях No. 21, Valentino и Ami, стилизующих вещь «строительными» перчатками, нагрудными сумками и шляпами-котелками.

Heron Preston

Kenzo

MSGM

Vetements

A-Cold-Wall

Жилеты Выглядеть как военнослужащий, не имея при этом военного билета, стало модным после дебютного показа Вирджила Абло для Louis Vuitton. Главная его придумка — жилет спецназовца, который можно носить как на голое тело, так и на свитер — получила продолжение в коллекциях Heron Preston, MSGM, Kenzo и A-Cold-Wall.

Kenzo

Louis Vuitton

Stella McCartney

Hermès

Cottweiler

Накладные карманы А вот накладные карманы, которые популяризировал все тот же Вирджил Абло, переместились с жилетов на брюки, классические пиджаки и рубашки. Теперь в них помещается не только ключ от квартиры, но и портмоне, бутылка воды и смартфон!