Louis Vuitton выпустили беспроводные наушники

У AirPods появились модные конкуренты: бренд Louis Vuitton выпустил коллекцию беспроводных наушников Horizon в четырех оттенках — красном, белом, черном и с цветными полосками. Все они украшены монограммой и логотипом марки, держат заряд до 10 часов и рассчитаны на 3,5 часа активной работы — за дизайн наушников отвечал креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло, а за технические характеристики — аудиокомпания Master & Dynamic.