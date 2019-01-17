Louis Vuitton выпустили беспроводные наушники
У AirPods появились модные конкуренты: бренд Louis Vuitton выпустил коллекцию беспроводных наушников Horizon в четырех оттенках — красном, белом, черном и с цветными полосками. Все они украшены монограммой и логотипом марки, держат заряд до 10 часов и рассчитаны на 3,5 часа активной работы — за дизайн наушников отвечал креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло, а за технические характеристики — аудиокомпания Master & Dynamic.
Вероятно, новые беспроводные наушники появятся на мужском показе Louis Vuitton, который состоится сегодня в Париже, и начнут продаваться в конце этого лета. Стоимость модели Horizon уже известна — 995 долларов за пару любого цвета.
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