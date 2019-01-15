Что покупать в весенне-летней коллекции UNIQLO?

Мировой пропагандист культуры базовой одежды UNIQLO обновил ассортимент к весенне-летнему сезону. В нем — очередная коллаборация с аристократкой Инес де ля Фрессанж, на этот раз вдохновленная Французской Ривьерой, новая коллекция линейки Uniqlo U, включившая почти 50 ярких вещей для мужчин и женщин, технологичные джинсы Uniqlo Jeans, разработанные инновационным центром в Лос-Анджелесе, и эластичные брюки KANDO, выпущенные текстильной компанией Toray Industries и одним из ведущих мировых гольфистов Адамом Скоттом.

При создании новых коллекций UNIQLO продолжает придерживаться концепции Life Wear, создавая вещи, которые отражают современный дизайн, шьются из высококачественных материалов и ставят комфорт за основу выбора покупателя. «Мы производим простую одежду с непростой задачей: сделать вашу жизнь лучше», — постоянно подчеркивают представители компании.

Именно поэтому в новой (и каждой) коллекции UNIQLO есть рубашки из 100-процентного нормандского льна, который при соприкосновении с кожей становятся еще нежнее и мягче, белье с технологией AIRism, которое быстро впитывает и испаряет влагу, топы с длинными рукавами, которые защищают от УФ-лучей, и пальто Blocktech, которое спасает от дождя и ветра. Также среди релизов, за которыми лично мы уже готовы встать в очередь, — розовые шорты, как у главной героини сериала «Удивительная Миссис Мейзел», декольтированный комбинезон, который можно носить и с туфлями, и с кедами, и рубашка в мелкий горох, которая станет самым функциональным подарком мужчине на февральские праздники.