Зимние распродажи: лучшие магазины Петербурга со скидками до 70%
Праздники продолжаются: зарубежные и российские бренды освобождают полки для новых коллекций, ликвидируя осенне-зимние. Теплые куртки, вязаные свитеры, яркие балаклавы и гобеленовые пиджаки, которые пригодятся еще как минимум три месяца, сейчас можно купить со скидками до 70% — «Собака.ru» рассказывает, где именно.
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Эко-шуба Dries Van Noten, 79 950 рублей (вместо 114 500 рублей)
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Сумка Chloé, 68 300 рублей (вместо 97 550 рублей)
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Рубашка Off-White, 39 150 рублей (вместо 55 950 рублей)
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Юбка Off-White, 88 200 рублей (вместо 126 000 рублей)
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Сапоги Balenciaga, 69 300 рублей (вместо 99 000 рублей)
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Свитер Guvenchy, 52 850 рублей (75 500 рублей)
ДЛТ
Фиолетовая шуба Dries Van Noten, перламутровая юбка от Off-White и клетчатые сапоги Balenciaga сбросили несколько десятков тысяч рублей — покупка вещей из наших традиционных подборок (и мимикрия под кавер-героев «Собака.ru») давно не была настолько выгодной!
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Джемпер No.21, 26 300 рублей (вместо 52 600 рублей)
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Ботильоны Proenza Schouler, 37 000 рублей (вместо 74 000 рублей)
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Плащ Maison Margiela, 54 100 рублей (вместо 108 200 рублей)
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Ботинки Off-White x Timberland, 54 100 рублей (вместо 74 800 рублей)
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Дубленка Valentino, 143 000 рублей (вместо 286 000 рублей)
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Жакет No.21, 33 350 рублей (вместо 66 700 рублей)
Babochka
Одеться, как герои фильмов Жана-Люка Годара и Клода Лелуша, можно в Babochka, причем с большими скидками: с 10 января вещи брендов Valentino, Maison Margiela, Proenza Schouler, Chloé и Balmain продаются почти в половину дешевле. Берем дубленку из овчины, шелковый топ в горох и белоснежные сапоги на каблуках-колоннах — весна близко!
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Пуховик Rick Owens, 67 250 рублей (вместо 134 500 рублей)
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Сумка Red Valentino, 19 900 рублей (вместо 39 800 рублей)
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Пальто Helmut Lang, 47 900 рублей (вместо 95 800 рублей)
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Брюки Alexander Wang, 53 950 рублей (вместо 107 900 рублей)
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Кроссовки Maison Margiela, 23 750 рублей (вместо 47 500 рублей)
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Платье-смокинг MM6 Maison Margiela, 23 800 рублей (вместо 47 600 рублей)
Au Pont Rouge
На сейл в универмаге Au Pont Rouge отправились коллекции Helmut Lang, Alexander Wang, Adidas, Rick Owens, Maison Margiela, Tibi, Kenzo и Iro. Выбрать среди огромного ассортимента — платьев-пиджаков, кроссовок-носков и курток-коконов — можно как оффлайн, так и на сайте. На осенне-зимние вещи действуют скидки от 20 до 50%, а на последние размеры — 25%.
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Рюкзак Marc Jacobs, 18 737 рублей (вместо 26 676 рублей)
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Кроссовки Calvin Klein 205W39NYC, 19 714 рублей (вместо 39 427 рублей)
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Джинсовка Versace, 48 217 рублей (вместо 96 434 рубля)
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Футболка Heron Preston X NASA, 13 111 рублей (вместо 16 639 рублей)
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Джинсы MSGM, 14 589 рублей (вместо 18 236 рублей)
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Пуховик EA7 Emporio Armani, 16 371 рубль (вместо 25 186 рублей)
Farfetch
Подиумные хайлайты ищем на farfetch.com: джинсовка Versace, футболка из коллаборации Heron Preston и NASA, розовый рюкзак Marc Jacobs, широкие брюки MSGM и еще 2000 моделей с минусом до 70% станут отличными презентами на февральские и мартовские праздники (в первую очередь, себе!).
DayNight
В концепт-стор DayNight стоит идти хотя бы за сумкой Vetements из российских паспортов и желтым пальто Balenciaga, как у Карди Би и Аллы Вербер. Вещи потеряли в цене, но не в своей актуальности!
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Джемпер Gucci, 26 600 рублей (вместо 38 000 рублей)
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Парка Philipp Plein, 104 500 рублей (вместо 209 000 рублей)
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Куртка Dolce & Gabbana, 79 000 рублей (вместо 158 000 рублей)
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Платье Dolce & Gabbana, 22 000 рублей (вместо 44 000 рублей)
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Сапоги Dolce & Gabbana, 23 500 рублей (вместо 47 000 рублей)
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Платье Philipp Plein, 23 800 рублей (вместо 34 000)
«Кенгуру»
В сети салонов «Кенгуру» есть выгодные предложения как для детей, так и для взрослых: релизы Gucci, Dolce & Gabbana и Philipp Plein из разных размерных и возрастных линеек сейчас продаются со скидками до 50%. Теплые парки, кутюрные мунбуты и платья, которые можно носить и летом, и зимой, ищите в магазинах на Большом проспекте П.С, 17 и Московском проспекте, 193.
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Куртка Strellson, 18 790 рублей (вместо 37 590 рублей)
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Брюки Strellson, 7290 рублей (вместо 14 590 рублей)
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Толстовка Strellson, 5790 рублей (вместо 11 590 рублей)
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Брюки Strellson, 4990 рублей (вместо 9990 рублей)
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Джемпер Strellson, 4990 рублей (вместо 9990 рублей)
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Рубашка Strellson, 3490 рублей (7990 рублей)
Strellson
Самая функциональная и универсальная мужская одежда Strellson , которую любят многие герои «Собака.ru» — от создателя Городского фуд-маркета Артема Балаева до модели агентства Oldushka Ивана Петкова — доступны с красными ценниками целых две недели. Осталось определиться с выбором: утепленная парка, шерстяное пальто, вельветовый костюм и куртка с подогревом от внешнего аккумулятора (или берем все сразу?)
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Джемпер Tommy Hilfiger, 5990 рублей (вместо 11 980 рублей)
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Рубашка Tommy Hilfiger, 5250 рублей (вместо 10 490 рублей)
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Блейзер Tommy Hilfiger, 13 990 рублей (вместо 27 990 рублей)
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Куртка Tommy Hilfiger, 17 990 рублей (вместо 35 980 рублей)
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Куртка Tommy Hilfiger, 20 490 рублей (вместо 40 990 рублей)
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Пальто Tommy Hilfiger, 15 490 рублей (вместо 30 990 рублей)
Tommy Hilfiger
В посольствах американских марок Tommy Hilfiger и Tommy Jeans тоже скидки: 50% на утепленные парки, тартановые куртки, брендированные толстовки, платья свободного кроя и джемперы, как у профессиональных футболистов. Самое время сделать стиль preppy основой гардероба на 2019 год!
Marella
Каждая вещь Marella, от оверсайз-блейзера в клетку «Принц Уэльский» до комбинезона в горох из суперэлегантной линии ART.365, — это хит стритстайла. Готовимся к следующим Неделям моды по максимуму: на леопардовое пальто, замшевую парку и универсальные джинсы-скинни, действует минус в 5000-25 000 рублей.
UShatava
Российский бренд UShatava, который в прошлом году открыл новый (огромный!) магазин на набережной реки Мойки, 59, распродает коллекции Vintage и Studio 54. Берем твидовые юбки-баски, шелковые топы на бретелях, пиджаки с бахромистыми поясами и шубы из розового меха и косплеим ту, что соблазнила Энди Уорхола.
I AM Studio
Вещи от I AM Studio — первой российской марки в middle-up-сегменте — с наступлением распродажи стоят дешевле, чем в Mango, Zara и H&M. А качество намного лучше: основательница бренда Дарья Самкович отшивает одежду в Европе из высококачественной вискозы и натурального модала, используя полиэстер только там, где это неизбежно — в пайетках и люрексе.
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Юбка 12storeez, 3980 рублей (вместо 5980 рублей)
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Кардиган 12storeez, 2790 рублей (вместо 6790 рублей)
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Эко-шуба 12storeez, 6980 рублей (вместо 12 980 рублей)
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Брюки 12storeez, 2980 рублей (вместо 6980 рублей)
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Жакет 12storeez, 3980 рублей (вместо 8980 рублей)
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Жакет 12storeez, 4790 рублей (вместо 7790 рублей)
12storeez
Бренд Ирины и Марины Голомаздиных, которые выпускают по 12 коллекций в год, выставил на сейл новогоднюю (фестивальную!) коллекцию: юбки из пайеток и кардиганы из «дождика», которые приятно шуршат при ходьбе или в танце, сейчас стоят до 7000 рублей. А для тех, кто любит более спокойные и повседневные вещи, 12storeez уценили трикотажные бадлоны, оверсайзовые жакеты и широкие брюки с защипами.
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Ботильоны Nevalenki, 7140 рублей (вместо 11 900 рублей)
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Казаки Nevalenki, 9600 рублей (вместо 12 000 рублей)
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Ботильоны Nevalenki, 9520 рублей (вместо 11 900 рублей)
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Ботильоны Nevalenki, 6900 рублей (вместо 11 500 рублей)
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Ботильоны Nevalenki, 7920 рублей (вместо 9900 рублей)
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Ботинки Nevalenki, 8720 рублей (вместо 10 900 рублей)
Nevalenki
От розовых казаков до ботильонов на каблуке-конструкторе: петербургский бренд Nevalenki, который продается на Красногвардейской площади, 3 и в одноименном интернет-магазине, готовит нас к весне скидками до 40%.
Saint-Tokyo
Номинант премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юра Питенин скоро анонсирует весенне-летнюю коллекцию, показанную его брендом Saint-Tokyo в Сочи. А пока распродает релиз осень-зима 2018/19 — с референсом к американскому кантри и стилю клана якудза 80-х годов: дутые куртки, леопардовые платья, толстовки с иероглифами и пиджаки с портретами мафии.
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Ботинки Rendez-Vous by Dino Bigioni, 12 850 рублей (вместо 25 690 рублей)
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Кеды Massimo Santini, 6710 рублей (вместо 9590 рублей)
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Кроссовки new Balance, 4700 рублей (вместо 9390 рублей)
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Ботинки Nazzareno Di Rosa By Officine Creative, 14 870 рублей (вместо 24 790 рублей)
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Massimo Santini, 7370 рублей (вместо 12 290 рублей)
Rendez-Vous
Если вы ждали подходящий момент, чтобы купить практичную обувь на ближайшие 5-7 лет, он настал: в магазинах Rendez-Vous идет распродажа 3000 моделей. Демисезонные ботинки от Кэти Перри, кожаные ботфорты от Calvin Klein, ковбойские сапоги от Marc Jacobs и туфли для любого праздника от Loriblu продаются со скидками от 29 до 70% (а это, на минуточку, от 3500 до 20 000 рублей!).
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Плащ SH’U, 3300 рублей (вместо 5500 рублей)
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Куртка-трансформер SH'U, 7140 рублей (вместо 11 900 рублей)
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Резиновые сапоги SH'U, 1800 рублей (вместо 3600 рублей)
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Пуховик SH'U, 11 600 рублей (вместо 14 500 рублей)
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Куртка SH'U, 7120 рублей (вместо 8900 рублей)
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Парка SH'U, 11 600 рублей (вместо 14 500 рублей)
SH'U
Петербурсгкий бренд SH’U, у которого мы закупаемся непродуваемыми куртками и непромокаемыми сапогами, выставил на сейл большую часть ассортимента. Бомберы, пуховики, плащи, дождевики и тренчкоты (мужские, женские и даже детские!) продаются по ценам от 2160 до 9120 рублей. И это вы еще стоимость шопперов, поясных сумок и резиновых ботинок не видели!
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Рубашка 6400 рублей (вместо 8000 рублей), джинсы 12 000 рублей (вместо 15 000 рублей)
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Бадлон 4640 рублей (вместо 5800 рублей), юбка 4200 рублей (вместо 6000 рублей)
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Жакет, 14 880 рублей (вместо 24 800 рублей), джинсы 11 200 рублей (вместо 14 000 рублей)
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Юбка 9940 рублей (вместо 14 200 рублей)
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Костюм 12 800 рублей (вместо 16 000 рублей)
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Платье 15 120 рублей (вместо 21 600 рублей), куртка 16 320 рублей (вместо 27 200 рублей)
Subbota Showroom
instagram.com/subbota_showroom
За скандинавским минимализмом — к «Субботе»: эксклюзивные и единственные в своем роде дубленки, кашемировые костюмы и вечерние джемперы (да, такие тоже бывают!) подешевели на 20-30%. Держим курс на российских и американских дизайнеров, которых основательницы Subbota Showroom Юлия Большакова и Юлия Осипова выбирают с научным подходом.
Jana Segetti
Дизайнер из Петербурга Наталья Каптур вычитает из стоимости коллекций от 20 до 50%: костюмы, платья, юбки, жакеты и пальто, как у главной героини сериала «Удивительная Миссис Мейзел», сейчас продаются по ценам от 1785 до 46 300 рублей.
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Сумка Arny Praht, 3114 рублей (вместо 4790 рублей)
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Сумка Arny Praht, 2269 рублей (вместо 3490 рублей)
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Рюкзак Arny Praht, 2993 рубля (вместо 3990 рублей)
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Сумка Arny Praht, 2269 рублей (вместо 3490 рублей)
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Рюкзак Arny Praht, 3593 рубля (вместо 4790 рублей)
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Сумка Arny Praht, 2843 рубля (вместо 3790 рублей)
Arny Praht
Демократичные сумки Arny Praht, которые выглядят не хуже Celine, Coach и Balenciaga, в рождественскую распродажу доступны с 35-процентным минусом. Теперь кросс-боди, рюкзаки и кошельки петербургского бренда можно купить (себе или в подарок) по ценам до 5000 рублей.
Sportalm
Бренд-законодатель австрийской лыжной моды знает толк в производстве одновременно согревающих и стильных вещей: дубленки на меху, теплосберегающие костюмы и куртки из светоотражающего материала, в которых можно и на красную дорожку, и на Эверест, сейчас стоят на несколько тысяч (десятков тысяч!) рублей дешевле.
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Жакет Uterque, 8950 рублей (вместо 17 590 рублей)
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Пальто Uterque, 7950 рублей (вместо 22 590 рублей)
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Рубашка Uterque, 4250 рублей (вместо 9990 рублей)
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Свитер Uterque, 4750 рублей (вместо 9990 рублей)
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Платье Uterque, 7250 рублей (вместо 12 990 рублей)
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Джинсовая рубашка Uterque, 3750 рублей (вместо 7990 рублей)
Uterque
Платья, пиджаки, ботильоны и моносерьги от люксового представителя группы Inditex — Uterque — теперь может позволить себе практически любая. Самые дорогие вещи из распродажного ассортимента — меховое пальто (59 950 рублей) и кожаная куртка (22 950 рублей), самые демократичные — фиолетовый топ и перчатки, расшитые стразами (3250 рублей).
Tom Tailor
На тотальной распродаже Tom Tailor можно найти варианты для офиса, зимней прогулки и вечернего мероприятия. Тотал-лук со знаком немецкого качества обойдется вам в 5000-10 000 рублей.
Tezenis
Начать готовиться к 14 февраля стоит уже сейчас: кружевные бра, шелковые комбинации, боксеры с сердечками и романтические пижамы стоят у Tezenis 1000 рублей — дешевле в этом сезоне уже не будет!
Intimissimi
За бельем, как у Сары Джессики Паркер и Ирины Шейк — амбассадоров итальянского бренда Intimissimi, идем в представительство марки в ТРЦ «Галерея». Чтобы не потеряться среди богатого ассортимента соблазнительных вещей, выбрать «тот самый» комплект можно заранее на сайте.
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