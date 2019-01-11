Праздники продолжаются: зарубежные и российские бренды освобождают полки для новых коллекций, ликвидируя осенне-зимние. Теплые куртки, вязаные свитеры, яркие балаклавы и гобеленовые пиджаки, которые пригодятся еще как минимум три месяца, сейчас можно купить со скидками до 70% — «Собака.ru» рассказывает, где именно.

Эко-шуба Dries Van Noten, 79 950 рублей (вместо 114 500 рублей)

Сумка Chloé, 68 300 рублей (вместо 97 550 рублей)

Рубашка Off-White, 39 150 рублей (вместо 55 950 рублей)

Юбка Off-White, 88 200 рублей (вместо 126 000 рублей)

Сапоги Balenciaga, 69 300 рублей (вместо 99 000 рублей)

Свитер Guvenchy, 52 850 рублей (75 500 рублей)

ДЛТ dlt.ru Фиолетовая шуба Dries Van Noten, перламутровая юбка от Off-White и клетчатые сапоги Balenciaga сбросили несколько десятков тысяч рублей — покупка вещей из наших традиционных подборок (и мимикрия под кавер-героев «Собака.ru») давно не была настолько выгодной!

Джемпер No.21, 26 300 рублей (вместо 52 600 рублей)

Ботильоны Proenza Schouler, 37 000 рублей (вместо 74 000 рублей)

Плащ Maison Margiela, 54 100 рублей (вместо 108 200 рублей)

Ботинки Off-White x Timberland, 54 100 рублей (вместо 74 800 рублей)

Дубленка Valentino, 143 000 рублей (вместо 286 000 рублей)

Жакет No.21, 33 350 рублей (вместо 66 700 рублей)

Babochka babochka.ru Одеться, как герои фильмов Жана-Люка Годара и Клода Лелуша, можно в Babochka, причем с большими скидками: с 10 января вещи брендов Valentino, Maison Margiela, Proenza Schouler, Chloé и Balmain продаются почти в половину дешевле. Берем дубленку из овчины, шелковый топ в горох и белоснежные сапоги на каблуках-колоннах — весна близко!

Пуховик Rick Owens, 67 250 рублей (вместо 134 500 рублей)

Сумка Red Valentino, 19 900 рублей (вместо 39 800 рублей)

Пальто Helmut Lang, 47 900 рублей (вместо 95 800 рублей)

Брюки Alexander Wang, 53 950 рублей (вместо 107 900 рублей)

Кроссовки Maison Margiela, 23 750 рублей (вместо 47 500 рублей)

Платье-смокинг MM6 Maison Margiela, 23 800 рублей (вместо 47 600 рублей)

Au Pont Rouge aupontrouge.ru На сейл в универмаге Au Pont Rouge отправились коллекции Helmut Lang, Alexander Wang, Adidas, Rick Owens, Maison Margiela, Tibi, Kenzo и Iro. Выбрать среди огромного ассортимента — платьев-пиджаков, кроссовок-носков и курток-коконов — можно как оффлайн, так и на сайте. На осенне-зимние вещи действуют скидки от 20 до 50%, а на последние размеры — 25%.

Рюкзак Marc Jacobs, 18 737 рублей (вместо 26 676 рублей)

Кроссовки Calvin Klein 205W39NYC, 19 714 рублей (вместо 39 427 рублей)

Джинсовка Versace, 48 217 рублей (вместо 96 434 рубля)

Футболка Heron Preston X NASA, 13 111 рублей (вместо 16 639 рублей)

Джинсы MSGM, 14 589 рублей (вместо 18 236 рублей)

Пуховик EA7 Emporio Armani, 16 371 рубль (вместо 25 186 рублей)

Farfetch farfetch.com Подиумные хайлайты ищем на farfetch.com: джинсовка Versace, футболка из коллаборации Heron Preston и NASA, розовый рюкзак Marc Jacobs, широкие брюки MSGM и еще 2000 моделей с минусом до 70% станут отличными презентами на февральские и мартовские праздники (в первую очередь, себе!).

Пальто Balenciaga, 184 391 рубль (вместо 369 862 рубля)

Сумка Vetements, 131 610 рублей (вместо 219 350 рублей)

Пальто Off-White, 72 841 рубль (вместо 145 681 рубля)

Сумка Balenciaga, 83 845 рублей (вместо 139 741 рубля)

Пальто Vetements, 43 032 рубля (вместо 86 063 рубля)

DayNight daynight.ru В концепт-стор DayNight стоит идти хотя бы за сумкой Vetements из российских паспортов и желтым пальто Balenciaga, как у Карди Би и Аллы Вербер. Вещи потеряли в цене, но не в своей актуальности!

Джемпер Gucci, 26 600 рублей (вместо 38 000 рублей)

Парка Philipp Plein, 104 500 рублей (вместо 209 000 рублей)

Куртка Dolce & Gabbana, 79 000 рублей (вместо 158 000 рублей)

Платье Dolce & Gabbana, 22 000 рублей (вместо 44 000 рублей)

Сапоги Dolce & Gabbana, 23 500 рублей (вместо 47 000 рублей)

Платье Philipp Plein, 23 800 рублей (вместо 34 000)

«Кенгуру» keng.ru В сети салонов «Кенгуру» есть выгодные предложения как для детей, так и для взрослых: релизы Gucci, Dolce & Gabbana и Philipp Plein из разных размерных и возрастных линеек сейчас продаются со скидками до 50%. Теплые парки, кутюрные мунбуты и платья, которые можно носить и летом, и зимой, ищите в магазинах на Большом проспекте П.С, 17 и Московском проспекте, 193.

Куртка Strellson, 18 790 рублей (вместо 37 590 рублей)

Брюки Strellson, 7290 рублей (вместо 14 590 рублей)

Толстовка Strellson, 5790 рублей (вместо 11 590 рублей)

Брюки Strellson, 4990 рублей (вместо 9990 рублей)

Джемпер Strellson, 4990 рублей (вместо 9990 рублей)

Рубашка Strellson, 3490 рублей (7990 рублей)

Strellson strellson.ru Самая функциональная и универсальная мужская одежда Strellson , которую любят многие герои «Собака.ru» — от создателя Городского фуд-маркета Артема Балаева до модели агентства Oldushka Ивана Петкова — доступны с красными ценниками целых две недели. Осталось определиться с выбором: утепленная парка, шерстяное пальто, вельветовый костюм и куртка с подогревом от внешнего аккумулятора (или берем все сразу?)

Джемпер Tommy Hilfiger, 5990 рублей (вместо 11 980 рублей)

Рубашка Tommy Hilfiger, 5250 рублей (вместо 10 490 рублей)

Блейзер Tommy Hilfiger, 13 990 рублей (вместо 27 990 рублей)

Куртка Tommy Hilfiger, 17 990 рублей (вместо 35 980 рублей)

Куртка Tommy Hilfiger, 20 490 рублей (вместо 40 990 рублей)

Пальто Tommy Hilfiger, 15 490 рублей (вместо 30 990 рублей)

Tommy Hilfiger ru.tommy.com В посольствах американских марок Tommy Hilfiger и Tommy Jeans тоже скидки: 50% на утепленные парки, тартановые куртки, брендированные толстовки, платья свободного кроя и джемперы, как у профессиональных футболистов. Самое время сделать стиль preppy основой гардероба на 2019 год!

Пальто Marella, 27 540 рублей (вместо 55 080 рублей)

Джинсы Marella, 8980 рублей (вместо 14 960 рублей)

Пальто Marella, 20 100 рублей (вместо 40 200 рублей)

Парка Marella, 30 920 рублей (вместо 51 530 рублей)

Marella world.marella.com Каждая вещь Marella, от оверсайз-блейзера в клетку «Принц Уэльский» до комбинезона в горох из суперэлегантной линии ART.365, — это хит стритстайла. Готовимся к следующим Неделям моды по максимуму: на леопардовое пальто, замшевую парку и универсальные джинсы-скинни, действует минус в 5000-25 000 рублей.

Баска UShatava, 2250 рублей (вместо 4500 рублей)

Анорак UShatava, 5530 рублей (вместо 7900 рублей)

Платье UShatava, 4830 рублей (вместо 6900 рублей)

Корсет UShatava, 3540 рублей (вместо 5900 рублей)

Топ UShatava, 2730 рублей (вместо 3900 рублей)

Сумка UShatava, 4130 рублей (вместо 5900 рублей)

UShatava ushatava.com Российский бренд UShatava, который в прошлом году открыл новый (огромный!) магазин на набережной реки Мойки, 59, распродает коллекции Vintage и Studio 54. Берем твидовые юбки-баски, шелковые топы на бретелях, пиджаки с бахромистыми поясами и шубы из розового меха и косплеим ту, что соблазнила Энди Уорхола.

Пальто I AM Studio, 10 900 рублей (вместо 21 800 рублей)

Юбка I AM Studio, 6090 рублей (вместо 8700 рублей)

Свитер I AM Studio, 8260 рублей (вместо 11 800 рублей)

Пальто I AM Studio, 11 830 рублей (вместо 16 900 рублей)

Рубашка I AM Studio, 3430 рублей (вместо 4900 рублей)

I AM Studio iamstudio.ru Вещи от I AM Studio — первой российской марки в middle-up-сегменте — с наступлением распродажи стоят дешевле, чем в Mango, Zara и H&M. А качество намного лучше: основательница бренда Дарья Самкович отшивает одежду в Европе из высококачественной вискозы и натурального модала, используя полиэстер только там, где это неизбежно — в пайетках и люрексе.

Юбка 12storeez, 3980 рублей (вместо 5980 рублей)

Кардиган 12storeez, 2790 рублей (вместо 6790 рублей)

Эко-шуба 12storeez, 6980 рублей (вместо 12 980 рублей)

Брюки 12storeez, 2980 рублей (вместо 6980 рублей)

Жакет 12storeez, 3980 рублей (вместо 8980 рублей)

Жакет 12storeez, 4790 рублей (вместо 7790 рублей)

12storeez 12storeez.com Бренд Ирины и Марины Голомаздиных, которые выпускают по 12 коллекций в год, выставил на сейл новогоднюю (фестивальную!) коллекцию: юбки из пайеток и кардиганы из «дождика», которые приятно шуршат при ходьбе или в танце, сейчас стоят до 7000 рублей. А для тех, кто любит более спокойные и повседневные вещи, 12storeez уценили трикотажные бадлоны, оверсайзовые жакеты и широкие брюки с защипами.

Ботильоны Nevalenki, 7140 рублей (вместо 11 900 рублей)

Казаки Nevalenki, 9600 рублей (вместо 12 000 рублей)

Ботильоны Nevalenki, 9520 рублей (вместо 11 900 рублей)

Ботильоны Nevalenki, 6900 рублей (вместо 11 500 рублей)

Ботильоны Nevalenki, 7920 рублей (вместо 9900 рублей)

Ботинки Nevalenki, 8720 рублей (вместо 10 900 рублей)

Nevalenki nevalenki.com От розовых казаков до ботильонов на каблуке-конструкторе: петербургский бренд Nevalenki, который продается на Красногвардейской площади, 3 и в одноименном интернет-магазине, готовит нас к весне скидками до 40%.

Платье Saint-Tokyo, 13 312 рублей (вместо 17 750 рублей)

Платье Saint-Tokyo, 22 218 рублей (вместо 29 625 рублей)

Жакет Saint-Tokyo, 32 375 рублей (вместо 46 250 рублей)

Худи Saint-Tokyo, 12 825 рублей (вместо 18 320 рублей)

Жакет Saint-Tokyo, 27 860 рублей (вместо 39 800 рублей)

Saint-Tokyo saint-tokyo.com Номинант премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юра Питенин скоро анонсирует весенне-летнюю коллекцию, показанную его брендом Saint-Tokyo в Сочи. А пока распродает релиз осень-зима 2018/19 — с референсом к американскому кантри и стилю клана якудза 80-х годов: дутые куртки, леопардовые платья, толстовки с иероглифами и пиджаки с портретами мафии.

Ботинки Rendez-Vous by Dino Bigioni, 12 850 рублей (вместо 25 690 рублей)

Кеды Massimo Santini, 6710 рублей (вместо 9590 рублей)

Кроссовки new Balance, 4700 рублей (вместо 9390 рублей)

Ботинки Nazzareno Di Rosa By Officine Creative, 14 870 рублей (вместо 24 790 рублей)

Massimo Santini, 7370 рублей (вместо 12 290 рублей)

Rendez-Vous rendez-vous.ru Если вы ждали подходящий момент, чтобы купить практичную обувь на ближайшие 5-7 лет, он настал: в магазинах Rendez-Vous идет распродажа 3000 моделей. Демисезонные ботинки от Кэти Перри, кожаные ботфорты от Calvin Klein, ковбойские сапоги от Marc Jacobs и туфли для любого праздника от Loriblu продаются со скидками от 29 до 70% (а это, на минуточку, от 3500 до 20 000 рублей!).

Плащ SH’U, 3300 рублей (вместо 5500 рублей)

Куртка-трансформер SH'U, 7140 рублей (вместо 11 900 рублей)

Резиновые сапоги SH'U, 1800 рублей (вместо 3600 рублей)

Пуховик SH'U, 11 600 рублей (вместо 14 500 рублей)

Куртка SH'U, 7120 рублей (вместо 8900 рублей)

Парка SH'U, 11 600 рублей (вместо 14 500 рублей)

SH'U shuclothes.ru Петербурсгкий бренд SH’U, у которого мы закупаемся непродуваемыми куртками и непромокаемыми сапогами, выставил на сейл большую часть ассортимента. Бомберы, пуховики, плащи, дождевики и тренчкоты (мужские, женские и даже детские!) продаются по ценам от 2160 до 9120 рублей. И это вы еще стоимость шопперов, поясных сумок и резиновых ботинок не видели!

Рубашка 6400 рублей (вместо 8000 рублей), джинсы 12 000 рублей (вместо 15 000 рублей)

Бадлон 4640 рублей (вместо 5800 рублей), юбка 4200 рублей (вместо 6000 рублей)

Жакет, 14 880 рублей (вместо 24 800 рублей), джинсы 11 200 рублей (вместо 14 000 рублей)

Юбка 9940 рублей (вместо 14 200 рублей)

Костюм 12 800 рублей (вместо 16 000 рублей)

Платье 15 120 рублей (вместо 21 600 рублей), куртка 16 320 рублей (вместо 27 200 рублей)

Subbota Showroom instagram.com/subbota_showroom За скандинавским минимализмом — к «Субботе»: эксклюзивные и единственные в своем роде дубленки, кашемировые костюмы и вечерние джемперы (да, такие тоже бывают!) подешевели на 20-30%. Держим курс на российских и американских дизайнеров, которых основательницы Subbota Showroom Юлия Большакова и Юлия Осипова выбирают с научным подходом.

Пальто Jana Segetti, 17 270 рублей (вместо 34 540 рублей)

Брюки Jana Segetti, 12 600 рублей (вместо 15 750 рублей)

Пальто Jana Segetti, 29 040 рублей (вместо 36 300 рублей)

Пальто Jana Segetti, 26 880 рублей (вместо 33 600 рублей)

Пальто Jana Segetti, 25 410 рублей (36 300 рублей)

Jana Segetti janasegetti.com Дизайнер из Петербурга Наталья Каптур вычитает из стоимости коллекций от 20 до 50%: костюмы, платья, юбки, жакеты и пальто, как у главной героини сериала «Удивительная Миссис Мейзел», сейчас продаются по ценам от 1785 до 46 300 рублей.

Сумка Arny Praht, 3114 рублей (вместо 4790 рублей)

Сумка Arny Praht, 2269 рублей (вместо 3490 рублей)

Рюкзак Arny Praht, 2993 рубля (вместо 3990 рублей)

Сумка Arny Praht, 2269 рублей (вместо 3490 рублей)

Рюкзак Arny Praht, 3593 рубля (вместо 4790 рублей)

Сумка Arny Praht, 2843 рубля (вместо 3790 рублей)

Arny Praht arnypraht.com Демократичные сумки Arny Praht, которые выглядят не хуже Celine, Coach и Balenciaga, в рождественскую распродажу доступны с 35-процентным минусом. Теперь кросс-боди, рюкзаки и кошельки петербургского бренда можно купить (себе или в подарок) по ценам до 5000 рублей.

Куртка Sportalm, 19 163 рубля (вместо 27 375 рублей)

Пальто Sportalm, 39 788 рублей (вместо 79 576 рублей)

Куртка Sportalm, 22 388 рублей (вместо 44 776 рублей)

Пальто Sportalm, 34 692 рубля (вместо 49 560 рублей)

Куртка Sportalm, 32 016 рублей (вместо 64 032 рубля)

Sportalm sportalm.spb.ru Бренд-законодатель австрийской лыжной моды знает толк в производстве одновременно согревающих и стильных вещей: дубленки на меху, теплосберегающие костюмы и куртки из светоотражающего материала, в которых можно и на красную дорожку, и на Эверест, сейчас стоят на несколько тысяч (десятков тысяч!) рублей дешевле.

Жакет Uterque, 8950 рублей (вместо 17 590 рублей)

Пальто Uterque, 7950 рублей (вместо 22 590 рублей)

Рубашка Uterque, 4250 рублей (вместо 9990 рублей)

Свитер Uterque, 4750 рублей (вместо 9990 рублей)

Платье Uterque, 7250 рублей (вместо 12 990 рублей)

Джинсовая рубашка Uterque, 3750 рублей (вместо 7990 рублей)

Uterque uterque.com/ru Платья, пиджаки, ботильоны и моносерьги от люксового представителя группы Inditex — Uterque — теперь может позволить себе практически любая. Самые дорогие вещи из распродажного ассортимента — меховое пальто (59 950 рублей) и кожаная куртка (22 950 рублей), самые демократичные — фиолетовый топ и перчатки, расшитые стразами (3250 рублей).

Рубашка Tom Tailor, 3149 рублей (вместо 6299 рублей)

Брюки Tom Tailor, 2999 рублей (вместо 5999 рублей)

Бомбер Tom Tailor, 2699 рублей (вместо 5999 рублей)

Платье Tom Tailor, 2999 рублей (вместо 5999 рублей)

Свитер Tom Tailor, 1799 рублей (вместо 5999 рублей)

Tom Tailor tom-tailor.ru На тотальной распродаже Tom Tailor можно найти варианты для офиса, зимней прогулки и вечернего мероприятия. Тотал-лук со знаком немецкого качества обойдется вам в 5000-10 000 рублей.

Бра Tezenis, 799 рублей (вместо 1099 рублей)

Комбинация Tezenis, 999 рублей (вместо 1699 рублей)

Трусы Tezenis, 299 рублей (вместо 549 рублей)

Пижама Tezenis, 1199 рублей (вместо 2399 рублей)

Боксеры Tezenis, 499 рублей

Tezenis ru.tezenis.com Начать готовиться к 14 февраля стоит уже сейчас: кружевные бра, шелковые комбинации, боксеры с сердечками и романтические пижамы стоят у Tezenis 1000 рублей — дешевле в этом сезоне уже не будет!

Бра Intimissimi, 2099 рублей (вместо 2999 рублей)

Бра Intimissimi, 2099 рублей (вместо 2999 рублей)

Трусы Intimissimi, 839 рублей (вместо 1199 рублей)

Верх от пижамы Intimissimi, 3849 рублей (вместо 5499 рублей)

Халат Intimissimi, 3849 рублей (вместо 5499 рублей)