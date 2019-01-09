45 самых теплых (технологичных!) вещей из городских магазинов

В Петербурге обещают гололед, вьюгу и снегопады: чтобы вы продержались (и согревались!) до конца зимы, «Собака.ru» собрала самые непродуваемые и непромокаемые вещи сезона. Встречайте, четыре десятка курток, шапок, варежек и валенок от 799 до 168 500 рублей.

Мужская куртка Strellson с подогревом, 58 590 рублей (Strellson, ТК «Невский центр»)

Женские ботинки Native, 8990 рублей («Мыльная белка»)

Куртка Novaya, выдерживающая до 35 градусов мороза, 30 400 рублей (novayawear.com)

Женская шапка Max & Co., 3010 рублей (Babochka)

Женские ботинки Jimmy Choo с подогревом, 122 500 рублей (ДЛТ)

То, как современная мода работает с высокими технологиями, можно наблюдать именно в категории зимней одежды. Пока Levi’s объединяется с Google для разработки джинсовки, отвечающей на мобильные звонки, а Panasonic делает кроссовки, уничтожающие неприятные запахи, швейцарский бренд Strellson выпускает действительно полезную вещь — куртку, которая заряжается от внешнего аккумулятора. Девайс спрятан во внутреннем кармане и удерживает до 38 градусов тепла, при этом вещь можно безопасно мять, стирать и гладить. По этому же принципу британская марка Jimmy Choo разработала технологичные ботинки с системой подогрева: USB-провод, скрывающийся под отворотом «умной» обуви, заряжает ее от сети, чтобы с ней можно было связаться по Bluetooth и отрегулировать температуру от 25 до 45 градусов. Восьмичасовая прогулка по замерзшей Фонтанке обеспечена!

Женские валенки Bally, 29 250 рублей (Boscofamily)

Мужской свитер Calvin Klein 205W39NYC, 68 220 рублей (Calvin Klein 205W39NYC)

Вязаная косынка Love is found, 5000 рублей (8-store)

Женский свитшот из мериносовой шерсти UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)

Мужские дутые брюки Z Zegna, 32 380 рублей (Babochka)

Мужские ботинки BoscoFresh, 16 050 рублей (Boscofamily)

Мужской пуховик A-Cold-Wall*, 65 900 рублей (Au Pont Rouge)

Мужская куртка Tommy Jeans, 20 990 рублей (Tommy Hilfiger)

Женские утепленные ботинки INUIKII, 21 999 рублей («Кенгуру»)

Женский вязаный свитер Lanvin, 84 050 рублей (ДЛТ)

Японскому бренду UNIQLO дополнительные девайсы не нужны: все технологии закладываются в вещи в процессе их создания. Так, бестселлеры марки — базовые свитеры — сделаны из мериносовой шерсти, которая в 12 раз тоньше человеческого волоса. Волокна не пропускают холодный воздух, а вкупе с утралегким пуховиком, быстросохнущими брюками и носками с согревающей функцией Heattech вообще избавляют вас от чувства дискомфорта, холода и голода по выгодным покупкам.

Мужская куртка Calvin Klein, 15 450 рублей (Calvin Klein)

Носки UNQILO с технологией Heattech, 799 рублей (UNIQLO)

Женский шарф из эко-меха Dries Van Noten, 59 950 рублей (ДЛТ)

Мужской жилет Puma, 4490 рублей (ru.puma.com)

Женские утепленные ботинки Skandia, 5490 рублей (skandia-shoes.ru)

Женский вязаный свитер Granny’s, 12 900 рублей (instagram.com/russiangrannies)

Шерстяной шарф Etudes X Times, 19 700 рублей (Au Pont Rouge)

Мужская куртка Steelback, выдерживающая до 30 градусов мороза, 9900 рублей («Юность»)

Термофутболка Sportalm, 11 760 рублей (Sportalm)

Женский пуховик Ermanno Scervino, 155 650 рублей (Ermanno Scervino)

Другие чудодейственные (мы не преувеличиваем!) релизы — дутые брюки Z Zegna, в которых можно выходить и на красную дорожку, и на ледяную горку, термобелье LIOD, которого практически не видно даже под приталенным нарядом, стеганый жилет от Puma, который одинаково классно смотрится под дутой курткой и сверху всего образа, а также яркие ботинки Native, которые легко переживут 15 градусов мороза благодаря неопреновому носку и водонепроницаемому материалу Eva.

Женская меховая шапка NIMA, 17 450 рублей (ДЛТ)

Женская дубленка BoscoFresh, 73 650 рублей (Boscofamily)

Женские норковые тапки Weekend Max Mara, 29 100 рублей (Max Mara)

Мужская куртка SH'U, выдерживающая до 25 градусов мороза, 11 120 рубшлей (SH'U)

Женские полусапоги Geox, 11 990 рублей (Geox)

Женский свитер Tommy Hilfiger, 14 790 рублей (Tommy Hilfiger, ТК «Невский центр»)

Мужской жилет Fendi, 76 050 рублей (Fendi)

Женский утепленный костюм Pocket Cat, 7990 рублей (vk.com/pocketcat)

Утепленные варежки 12storeez, 4790 рублей (12storeez)

Женский шерстяной свитер Valentino, 168 500 рублей (Babochka)

В коллекциях российских брендов тоже много «умных» теплосберегающих вещей. Например, петербургская марка Novaya, в конце года запустившая линейку Liniya, сделала шесть курток из плотного материала ISOSOFT, рассчитанного на экстремальные погодные условия. Каждая модель дополнена функциональными деталями: ремнями-регуляторами, эластичными стропами и «наспинным» карманом-рюкзаком, куда можно складывать шарф, шапку и перчатки. А бренд Андрея Кравцова SH’U, у которого мы постоянно покупаем верхнюю одежду, в этот раз сделал куртки, рассчитанные на 25 градусов мороза. Некоторые из них — с внешним слоем Heat Reactive — меняют цвет в зависимости от температуры: выходите из дома в серой куртке, а заходите — с эффектом tie-die!