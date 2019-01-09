45 самых теплых (технологичных!) вещей из городских магазинов
В Петербурге обещают гололед, вьюгу и снегопады: чтобы вы продержались (и согревались!) до конца зимы, «Собака.ru» собрала самые непродуваемые и непромокаемые вещи сезона. Встречайте, четыре десятка курток, шапок, варежек и валенок от 799 до 168 500 рублей.
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Мужская куртка Strellson с подогревом, 58 590 рублей (Strellson, ТК «Невский центр»)
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Женские ботинки Native, 8990 рублей («Мыльная белка»)
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Куртка Novaya, выдерживающая до 35 градусов мороза, 30 400 рублей (novayawear.com)
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Женская шапка Max & Co., 3010 рублей (Babochka)
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Женские ботинки Jimmy Choo с подогревом, 122 500 рублей (ДЛТ)
То, как современная мода работает с высокими технологиями, можно наблюдать именно в категории зимней одежды. Пока Levi’s объединяется с Google для разработки джинсовки, отвечающей на мобильные звонки, а Panasonic делает кроссовки, уничтожающие неприятные запахи, швейцарский бренд Strellson выпускает действительно полезную вещь — куртку, которая заряжается от внешнего аккумулятора. Девайс спрятан во внутреннем кармане и удерживает до 38 градусов тепла, при этом вещь можно безопасно мять, стирать и гладить. По этому же принципу британская марка Jimmy Choo разработала технологичные ботинки с системой подогрева: USB-провод, скрывающийся под отворотом «умной» обуви, заряжает ее от сети, чтобы с ней можно было связаться по Bluetooth и отрегулировать температуру от 25 до 45 градусов. Восьмичасовая прогулка по замерзшей Фонтанке обеспечена!
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Женские валенки Bally, 29 250 рублей (Boscofamily)
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Мужской свитер Calvin Klein 205W39NYC, 68 220 рублей (Calvin Klein 205W39NYC)
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Вязаная косынка Love is found, 5000 рублей (8-store)
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Женский свитшот из мериносовой шерсти UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)
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Мужские дутые брюки Z Zegna, 32 380 рублей (Babochka)
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Мужские ботинки BoscoFresh, 16 050 рублей (Boscofamily)
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Мужской пуховик A-Cold-Wall*, 65 900 рублей (Au Pont Rouge)
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Мужская куртка Tommy Jeans, 20 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Женские утепленные ботинки INUIKII, 21 999 рублей («Кенгуру»)
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Женский вязаный свитер Lanvin, 84 050 рублей (ДЛТ)
Японскому бренду UNIQLO дополнительные девайсы не нужны: все технологии закладываются в вещи в процессе их создания. Так, бестселлеры марки — базовые свитеры — сделаны из мериносовой шерсти, которая в 12 раз тоньше человеческого волоса. Волокна не пропускают холодный воздух, а вкупе с утралегким пуховиком, быстросохнущими брюками и носками с согревающей функцией Heattech вообще избавляют вас от чувства дискомфорта, холода и голода по выгодным покупкам.
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Мужская куртка Calvin Klein, 15 450 рублей (Calvin Klein)
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Носки UNQILO с технологией Heattech, 799 рублей (UNIQLO)
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Женский шарф из эко-меха Dries Van Noten, 59 950 рублей (ДЛТ)
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Мужской жилет Puma, 4490 рублей (ru.puma.com)
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Женские утепленные ботинки Skandia, 5490 рублей (skandia-shoes.ru)
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Женский вязаный свитер Granny’s, 12 900 рублей (instagram.com/russiangrannies)
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Шерстяной шарф Etudes X Times, 19 700 рублей (Au Pont Rouge)
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Мужская куртка Steelback, выдерживающая до 30 градусов мороза, 9900 рублей («Юность»)
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Термофутболка Sportalm, 11 760 рублей (Sportalm)
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Женский пуховик Ermanno Scervino, 155 650 рублей (Ermanno Scervino)
Другие чудодейственные (мы не преувеличиваем!) релизы — дутые брюки Z Zegna, в которых можно выходить и на красную дорожку, и на ледяную горку, термобелье LIOD, которого практически не видно даже под приталенным нарядом, стеганый жилет от Puma, который одинаково классно смотрится под дутой курткой и сверху всего образа, а также яркие ботинки Native, которые легко переживут 15 градусов мороза благодаря неопреновому носку и водонепроницаемому материалу Eva.
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Женская меховая шапка NIMA, 17 450 рублей (ДЛТ)
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Женская дубленка BoscoFresh, 73 650 рублей (Boscofamily)
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Женские норковые тапки Weekend Max Mara, 29 100 рублей (Max Mara)
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Мужская куртка SH'U, выдерживающая до 25 градусов мороза, 11 120 рубшлей (SH'U)
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Женские полусапоги Geox, 11 990 рублей (Geox)
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Женский свитер Tommy Hilfiger, 14 790 рублей (Tommy Hilfiger, ТК «Невский центр»)
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Мужской жилет Fendi, 76 050 рублей (Fendi)
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Женский утепленный костюм Pocket Cat, 7990 рублей (vk.com/pocketcat)
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Утепленные варежки 12storeez, 4790 рублей (12storeez)
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Женский шерстяной свитер Valentino, 168 500 рублей (Babochka)
В коллекциях российских брендов тоже много «умных» теплосберегающих вещей. Например, петербургская марка Novaya, в конце года запустившая линейку Liniya, сделала шесть курток из плотного материала ISOSOFT, рассчитанного на экстремальные погодные условия. Каждая модель дополнена функциональными деталями: ремнями-регуляторами, эластичными стропами и «наспинным» карманом-рюкзаком, куда можно складывать шарф, шапку и перчатки. А бренд Андрея Кравцова SH’U, у которого мы постоянно покупаем верхнюю одежду, в этот раз сделал куртки, рассчитанные на 25 градусов мороза. Некоторые из них — с внешним слоем Heat Reactive — меняют цвет в зависимости от температуры: выходите из дома в серой куртке, а заходите — с эффектом tie-die!
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Мужской жилет Z Zegna, 18 300 рублей (Babochka)
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Женские перчатки Max Mara, 22 650 рублей (Max Mara)
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Женский пуховик Marella, 49 520 рублей (Marella)
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Балаклава Ssanaya Tryapka, 2600 рублей (8-store)
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Мужской кардиган Etro, 58 800 рублей (Etro)
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Мужской пуховик Gosha Rubchinskiy, 26 700 рублей (Au Pont Rouge)
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Бархатный шар Moncler, 24 500 рублей (Babochka)
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Мужские брюки UNIQLO с технологией Heattech, 1999 рублей (UNIQLO)
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Куртка Novaya, выдерживающая до 35 градусов мороза, 30 400 рублей (novayawear.com)
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Женское термобелье LIOD, 9999 рублей («Кенгуру»)
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