В России планируют открыть магазины Urban Revivo — крупнейшего китайского бренда одежды с ценами ниже, чем у Zara и H&M

Крупнейший китайский бренд молодежной одежды Urban Revivo планирует выйти на российский рынок. По сообщению «Коммерсанта», первый магазин может открыться уже в 2019 году в Москве: на площади до 2000 кв. метров расположатся платья, костюмы, джемперы, куртки и дубленки со средним чеком в 1800 рублей. В этой ценовой категории Urban Revivo будет конкурировать с H&M, Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Bershka и другими масс-маркет брендами.

По данным директора отдела торговой недвижимости CBRE Марины Малахатько, Urban Revivo планирует вложить на свое развитие на западе 800 млн. долларов. «Перспективы у России неплохие, но пока сложно оценить количество магазинов, которое им надо открыть, чтобы окупить инвестиции по выходу на новый рынок,— поясняет она.— На мой взгляд, для таких форматов нужно иметь хотя бы 20 точек в первые семь лет в Москве, Санкт-Петербурге и ключевых городах-миллионниках».