Balenciaga X Сода: в Instagram появился аккаунт с самыми невообразимыми коллаборациями

За время зимних праздников в Instagram появился аккаунт «Нереальный коллаб» — по мотивам одноименного паблика «ВКонтакте» . В нем неизвестные российские авторы показывают, как могли бы выглядеть коллекции Balenciaga, Yeezy и Raf Simons, если бы дизайнеры знали о существовании «Роллтона», «Рот Фронта» и Набережночелнинского картонно-бумажного комбината имени С.П. Титова.

Помимо забавных коллажей, которые регулярно появляются в новом Instagram-профиле, авторы рассказывают об истории создания коллабораций — разумеется, от лица дизайнеров. «Каждый, кто может позволить себе Rolex, должен помнить о том, с чего он начинал. Как минимум, я тоже начинал с лапши быстрого приготовления, и это время одно из самых важных в моей жизни. Мы выполнили стрелки часов из чистого золота, пытаясь повторить силуэт любимой лапши, чтобы они напоминали нам не только о времени, но и о его ценности», — якобы рассказывает креативный директор часовой мануфактуры Rolex. Также в публикациях авторы указывают даты выхода коллабораций — станут ли они реальностью, подписчики узнают уже в этом в феврале.