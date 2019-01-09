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Balenciaga X Сода: в Instagram появился аккаунт с самыми невообразимыми коллаборациями

За время зимних праздников в Instagram появился аккаунт «Нереальный коллаб» — по мотивам одноименного паблика «ВКонтакте». В нем неизвестные российские авторы показывают, как могли бы выглядеть коллекции Balenciaga, Yeezy и Raf Simons, если бы дизайнеры знали о существовании «Роллтона», «Рот Фронта» и Набережночелнинского картонно-бумажного комбината имени С.П. Титова.

  • Balenciaga X Сода

  • Adidas X Yohji Yamamoto X Makroflex

  • Rolex X Роллтон

  • Gucci X Б.Ю. Александров

Помимо забавных коллажей, которые регулярно появляются в новом Instagram-профиле, авторы рассказывают об истории создания коллабораций — разумеется, от лица дизайнеров. «Каждый, кто может позволить себе Rolex, должен помнить о том, с чего он начинал. Как минимум, я тоже начинал с лапши быстрого приготовления, и это время одно из самых важных в моей жизни. Мы выполнили стрелки часов из чистого золота, пытаясь повторить силуэт любимой лапши, чтобы они напоминали нам не только о времени, но и о его ценности», — якобы рассказывает креативный директор часовой мануфактуры Rolex. Также в публикациях авторы указывают даты выхода коллабораций — станут ли они реальностью, подписчики узнают уже в этом в феврале. 

 

  • Balenciaga X МЯСНОВЪ 

  • The North Face X Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова

  • Opera X New Balance

  • Yeezy и Аварийно-Газовая служба

  • Adidas X Рот Фронт

  • Off-White X ООО «Кировский рыбозавод»

Фото: instagram.com/unreal_collab

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