В Петербурге открылся магазин PUMA Select — с лимитированными релизами и коллаборациями бренда

Международный спортивный бренд PUMA открыл второй в России и первый в Петербурге магазин PUMA Select. Теперь в новом пространстве в ТРЦ «Галерея» можно купить кроссовки, кеды, олимпийки и футболки из коллабораций с BRADLEY THEODORE, Sue Tsai, SANKUANZ, ADER ERROR, Les Benjamins, Han Kjobenhaven и DIAMOND Supply, а также лимитированные релизы и коллекции, созданные при участи амбассадоров PUMA.

«Открывая второй магазин PUMA Select в России, мы можем быть уверены, что людям нравятся наши коллаборации. Продукт, созданный совместно с людьми из разных творческих сфер, говорит сам за себя. Его хочется носить, в нем хочется творить», — рассказал директор направления PUMA Select Яссин Саиди. В будущем магазин станет площадкой не только для продаж, но и для презентаций новых коллекций и арт-экспериментов.