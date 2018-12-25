В Петербурге открылся Pop-Up Boutique компании OMEGA

В бутике представлены все коллекции бренда OMEGA, в том числе мужская коллекция Seamaster Aqua Terra. В этой коллекции представлены модели в корпусе из нержавеющей стали и 18-каратного золота Sedna™, дополненные циферблатами пяти цветов на выбор, а также стальными браслетами и ремешками из кожи или структурированного каучука.Все модели имеют престижный сертификат качества Master Chronometer.

Одна из самых востребованных моделей компании ─ OMEGA Speedmaster Professional Moonwatch. Эта модель не зря носит такое название. Когда Базз Олдрин в 1969 году ступил на поверхность Луны, на нем были именно Speedmaster Professional, которые с тех пор называются «лунными часами» – Moonwatch. И именно эта модель занимает уникальное место в истории освоения космоса как элемент экипировки, который использовался во всех пилотируемых полетах NASA – начиная с программы «Джемини» и заканчивая текущей программой МКС.

Женские коллекции часов не отстают в своей оригинальности от мужских коллекций и идеально вписываются в любой образ. Коллекция Constellation с 1982 года служит символом непревзойденной точности и красоты часов OMEGA. Сегодня коллекция может похвастаться моделями, в которых отличительные особенности знаменитого оригинала сочетаются с современным дизайном и технологиями.

В течение трех месяцев, когда будет открыт Pop-Up Boutique, компания OMEGA проведет ряд мероприятий, так что следите за новостями. Pop-Up Boutique может стать неотъемлемой частью шоппинг-маршрутов на Невском проспекте. Рядом с OMEGA расположены магазины Louis Vuitton, Chanel, Fendi, Valentino и др.