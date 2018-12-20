Виш-лист редакции «Собака.ru»: 45 подарков, которые мы сложили под елку в 2018 году

главный редактор сайта «Собака.ru»

«2018-й научил одному: если чего-то очень сильно пожелать — сбудется. Захотел путешествий — получай: концерт Джастина Тимберлейка в Гамбурге с друзьями из Levi's, оперный вечер Андреа Бочелли на Арена-ди-Верона и 90-летие Микки-Мауса в парижском Disneyland. Хотел миллион уникальных посетителей в месяц на sobaka.ru — вуаля, в августе мы пробили эту планку! Загадываю на 2019-й — два миллиона и еще больше поездок.

Выставка года — проект "Хранить вечно", посвященный 100-летию превращения бывших царских резиденций — Гатчины, Павловска, Петергофа и Царского Села — в общедоступные музеи. Я был дважды — оба раза уходил со слезами. Искусство, несмотря на всю его хрупкость, переживет любой режим. В продолжение темы под елку я положу книгу Татьяны Ворониной "Помнить по-нашему: соцреалистический историзм и блокада Ленинграда" — как мы привыкли говорить об этом страшном событии и почему вытесняем его из памяти»