Виш-лист редакции «Собака.ru»: 45 подарков, которые мы сложили под елку в 2018 году
Дорогая редакция «Собака.ru» сложила под новогоднюю ель подарки: рюкзак-барашек из новой линейки Chanel Coco Neige, создатель моментальных снимков Leica, по-настоящему петербургское платье Natali Leskova и супергеройскую моносерьгу Balenciaga. Все для себя, любимых!
Михаил Стацюк
главный редактор сайта «Собака.ru»
«2018-й научил одному: если чего-то очень сильно пожелать — сбудется. Захотел путешествий — получай: концерт Джастина Тимберлейка в Гамбурге с друзьями из Levi's, оперный вечер Андреа Бочелли на Арена-ди-Верона и 90-летие Микки-Мауса в парижском Disneyland. Хотел миллион уникальных посетителей в месяц на sobaka.ru — вуаля, в августе мы пробили эту планку! Загадываю на 2019-й — два миллиона и еще больше поездок.
Выставка года — проект "Хранить вечно", посвященный 100-летию превращения бывших царских резиденций — Гатчины, Павловска, Петергофа и Царского Села — в общедоступные музеи. Я был дважды — оба раза уходил со слезами. Искусство, несмотря на всю его хрупкость, переживет любой режим. В продолжение темы под елку я положу книгу Татьяны Ворониной "Помнить по-нашему: соцреалистический историзм и блокада Ленинграда" — как мы привыкли говорить об этом страшном событии и почему вытесняем его из памяти»
Ксения Гощицкая
директор отдела моды и искусства
«Кажется, моя память не успевает за ворохом событий и отказывается подводить итоги. Как и многие, я почти полюбила футбол, особенно симпатичных футболистов. Зачитывалась сборником рассказов Аркадия Ипполитова "Ожидатели августа" — и жду его новую книгу про Рим. Зависала на сериалах режиссера Жан-Марка Валле "Большая маленькая ложь" и "Острые предметы".
Но лучше о планах и подарках: хочу освоить горнолыжный спорт и собираюсь сделать это на лыжах Louis Vuitton и в маске из коллекции Fendimania. На apres-ski возьму рюкзак-барашек Chanel из новой линии Coco Neige и алую стеганую юбку Moncler. Да, еще розовые очки-сердца Chloe — они необходимы, чтобы смотреть сквозь них весь следующий год.
-
Валерий Вальран «Мойка и Адмиралтейский канал»
Виталий Котов
редактор рубрики «Главное»
«2018-й останется в памяти благодаря пронзительно-прекрасной выставке-спектаклю режиссера Андрея Могучего и художника Веры Мартынов «Хранить вечно» в ЦВЗ "Манеж" (голос Алисы Фрейндлих, кажется, до сих пор звучит в ушах). Незабываемы и книга «Архитектура петербургского модерна. Общественные здания» великого знатока города Бориса Кирикова, и «Буковинские песни», первое за многие годы новое сочинение Леонида Десятникова, про которого все знают, что он своего рода Набоков среди композиторов: Нобелевской премии у него нет, но он круче тех, у кого она есть.
В связи с переездом на новую жилплощадь (конечно же, в старом фонде) для меня особенно актуальны подарки, украшающие/закрывающие стены. И здесь нет лучшего решения, чем работы художника-философа Валерия Вальрана — его безлюдные виды Петербурга просто не с чем сравнить»
Жанна Галай
фоторедактор
«В этом году любимая Энни Лейбовиц передала девять своих фотографий в фонд Эрмитажа! А я бы мечтала стать обладателем ее 48-килограммового альбома, который нужно просматривать на специальном стенде-треножнике. В вонт-листе и фотоаппарат Leica с функцией мгновенной печати, и неоновый пуховик Sies Marjan — буду надевать его на самые экстремальные съемки этой зимой. Он бы мне, кстати, очень пригодился пару недель назад, когда мы портретировали Аллу Вербер на крыше ДЛТ»
Елена Анисимова
редактор культуры
«Главным фильмом года на "Кинотавре", главном же киносмотре страны, стало "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, а любимое петербургское издательство "Сеанс" выпустило ее же литдебют "Рассказы". Совпадение? Не думаю! Так что буду искать книгу (а еще по-настоящему петербургское платье от Натальи Лесковой) под елкой, чтобы они по-прустовски работали как портал в июнь 2018-го, когда мы с фоторедактором Жанной Галай гуляли в Сочи по красной дорожке кинофестиваля (читайте июльский номер!). Правда, не на открытии: "Кинотавр" стартовал снятой в Петербурге картиной Кирилла Серебренникова о Науменко и Цое "Лето", а мы ее посмотрели задолго до российского релиза да еще и в отличной компании – тех, кто лично знал героев эпохи перемен (читайте июньский номер!). С актерами "Лета" и "Гоголь-Центра" мы с продюсером Ксенией Желудовой, кстати, тоже познакомились, но в августе (читайте сентябрьский номер!). А пока вы ищите все пропущенные за год материалы, я тоже буду читать: "Брисбен" – новый полуавтобиографический роман Евгения Водолазкина, который по нашей просьбе поговорил о литературе с прекрасной Фанни Ардан на кинофестивале "Послание к человеку" (вы уже догадываетесь, что делать с ноябрьским номером)»
-
Абонемент в зал кроссфита Red Tower
Виктория Пятыгина
редакционный директор
«Казань брал, Белгород брал — а в 2018 году наш журнал взял еще Севастополь, Симферополь, Ялту, Алушту и Евпаторию, Омск, Кострому, Ярославль, Иваново — теперь мы выходим в 21 регионе, а наши редакции провели 35 премий, от "ТОП 50" до "Новых имен в моде". Жизнь кипит не только в Петербурге!
Перезагрузиться мне больше всего помогают путешествия, спорт и танцы. Этим летом я переплыла Босфор (подробная история этого приключения есть у нас на сайте), а теперь мечтаю сбежать из замка Иф, почти как герой моего детства Монте-Кристо. Вместе со слотом на заплыв в Марселе нужен абонемент в школу I Love Supersport Swimming — готовиться к старту в продвинутой группе Masters — и в зал кроссфита Red Tower — тренировать силу и выносливость»
Ксения Желудова
продюсер
«Каждая съемка номинантов на премию "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" в коллекционном июньском номере стала одой городу: квартирам, церквям, особнякам и даже одному рассекреченному военному штабу. Чтобы location research был более чем обоснованным, пожелаю себе книгу "Архитектура. Как ее понимать" критика Марии Элькиной с иллюстрациями архитектора Сергея Чобана.
Некоторые кадры хочется носить на себе, как, например, футболку из коллаборации петербургского бренда 404 NOT FOUND и универмага Au Pont Rouge со снимком Вайноны Райдер.
Первое интервью и фотосессия на скорости 240 км/ч — и вот с обложки августовского номера смотрит всенародный герой Артем Дзюба. Одна мечта — очень непростая в реализации — сбылась, и теперь я подумываю о духах Attrape-Reves от Louis Vuitton»
-
Клатч Gucci
Дарья Гнашко
редактор рубрики «Еда»
«В Петербурге, говорят, вот-вот высадятся эксперты "Мишлена", если, конечно, город не потонет в бульоне от раменов. Свой статус форпоста российской гастрономии мы закрепили: как иначе, когда в один год запустили Birch (безусловный победитель нашей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге 2018»), BoBo, Mr. Bo, Gills и Harvest Дмитрия Блинова?
Очень тяжело без маленького клатча Gucci с надписью Serapide — это имя бога изобилия и загробной жизни. А с чем еще появляться на ужинах великих виноделов — потомков Древней Греции и Рима? Не отказалась бы от винтажного винного шкафа из потемневшего дерева с росписями в стиле Васнецова. А на нем разместила бы все номера культового Lucky Peach. Никто не знает, где их достать?»
Алина Малютина
редактор рубрики «Мода»
«Весь прошедший год индустрия моды говорила словами классика: "Я устал, я ухожу". Фиби Фило сдала пост в Celine Эди Слиману, а Кристофер Бейли уступил место в Burberry Рикардо Тиши. Поэтому жду под елкой вещи, напоминающие о славных эпохах любимых брендов, — например, классическую сумку-планшет Celine и худи с прежней эмблемой Burberry.
Чтобы фэшн-конгломераты были спокойны за будущее подопечных марок, мы снова выпустили из-под своего крыла 10 лучших молодых дизайнеров России. Через пару лет вещи от финалистов конкурса «Новые имена в моде 2018» станут коллекционными, поэтому футболку Roma Uvarov Design «Толеранс из нот фор Раша» я хочу #прямосейчас.
Важнейшим событием года для меня стал совместный маркет "Собака.ru" и фонда AdVita. Благодаря отечественным маркам, передавшим вещи для продажи на благотворительной основе, мы собрали 350 000 рублей в пользу девушек с онкологическими диагнозами. В знак того, что все невозможное возможно, прошу у Дедушки Мороза супергеройскую моносерьгу Balenciaga, а чтобы продолжать поддерживать фонд — кружку из "Легко-Легко"»
Катерина Резникова
редактор рубрики «ЗОЖ»
«В 2018-м все вдохновились концепцией разумного биохакинга, погрузились в изучение себя и своего организма, стали завсегдатаями iHerb и практиковали майндфулнес для профилактики депрессии. А мы запустили на сайте и в журнале "Собака.ru" раздел "ЗОЖ" — очень полезный!
Погружаться в осознанность планирую за просмотром альбомов — приму в дар каталог авангардиста Эль Лисицкого. А для идеальных зимних вечеров необходимы пижама от Аси Мальберштейн, а точнее ее нового бренда To Be Woman, и красивая настольная лампа. Например, ремейк культовой модели Вернера Пантона»
Ксения Морозова
редактор рубрики «Город»
«За этот год я написала столько материалов об экологии, что не задумываться о том, какое количество пластика я произвожу ежедневно, стало решительно невозможно. Помогают не плодить количество опасных отходов аксессуары: сумки-шоперы, многоразовые бутылки, экокружки. Первые два у меня уже есть, а вот купить последний не дошли руки. Для того чтобы брать кофе с собой и не испытывать угрызений совести, подойдет, например, этот стакан бодрого, почти кляйновского синего цвета от Noplasticitsfantastic.
Какой же праздник без апокалипсиса: одна из самых желанных вещей для меня — новая книга автора бестселлера "Омерзительное искусство" Софьи Багдасаровой. В ней искусствовед прокомментировала каждую главу самой загадочной и сложной части Нового Завета "Апокалипсис", а также почти к каждому абзацу привела шедевр мировой живописи — благо великие художники любили иллюстрировать "Откровение Иоанна Богослова".
Хорошая идея для подарка — свеженький отчет о переводе в благотворительный фонд или, еще лучше, оформленное ежемесячное пожертвование. Благо в Петербурге на хорошие дела собирают проверенные годами организации: например, "Ночлежка", AdVita или недавно открывшийся, но не менее надежный "Добродомик"»
Ольга Угарова
редактор рубрики «Шейкер»
«Движение — жизнь. Кстати, в 2018 году именно танцы не оставили шансов сделать накопления на будущее, но прошу не винить культовое "Лебединое озеро" Мэтью Борна (привет фестивалю "Дягилев. P.S."), балет Кристал Пайт "Возникновение" (спасибо Context. Diana Vishneva) и спектакль Puz/zle главного гипнотизера из мира современного танца Сиди Ларби Шеркауи. Это было прекрасно!
Для посещения международных танц-марафонов мне понадобятся сникеры Rick Owens, чтобы было удобно висеть на люстре Гранд-опера в Париже, сумка-шопер To Be Woman, куда я буду складывать все программки и экспликации, и недавно переведенная на русский автобиография Марты Грэм, хореографа и основательницы модерна, — все под елку, пожалуйста!»
Александра Афанасьева
выпускающий редактор
«Год запомнится месяцем, за который мы сняли 50 номинантов на премию "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" в полуразрушенных и недореставрированных особняках города, и, конечно же, чемпионатом мира по футболу — ну как такое забыть? Есть еще пара незабываемых вещей: аромат Killing Me Slowly и серьги Saint Laurent — хочу, чтобы были моими»
Алла Шарандина
рдактор рубрик «Часы», «Драгоценности» и «Красота»
«Слышите звон? Это не ранний корпоратив, а часовщики и все сопричастные до сих пор чокаются сапфировыми циферблатами: 9 ноября петербургский самородок (мастер, инженер, автор 26 калибров и 17 патентов на часовые усложнения) Константин Чайкин взял приз в категории "Дерзость" на женевской премии GPHG. Жюри встрепенулось от ремейка прошлогоднего "Джокера": усложненный механизм "Клоун" с улыбочкой Пеннивайза и зрачками вместо минутной и часовой стрелок нужен всем! Жаль, что издано только 27 экземпляров часов. Дерзких у нас гораздо больше.
Главным событием в моей жизни бьюти-редактора стала командировка на выставку нишевой парфюмерии Pitti Fragranze в сентябрьскую Флоренцию. Почти двести брендов, по пять новинок у каждого... Теперь мечтаю о том, чтобы в Петербург приехали классные молодые марки — барселонская 2787, миланская Soul Couture и марокканская Sana Jardin.
А себе лично на Новый год хочу только одного — настроения. Для него хватит самого простого: пледа (не буду возражать против Loro Piana с ездовыми лайками), брюта (например, в новом "жатом" бокале Performance от Riedel) и запаха елки (от диффузора Albero di Natale Dr. Vranjes)»
Леонтий Касаткин
редактор рубрики «Светская хроника»
«Предлагаю наравне с налоговым и учебным годом ввести понятие года "светского", который будет начинаться 1 сентября, а заканчиваться премией "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга". На прошлой осушил бокал шампанского с чудотворным пеплом на дне и теперь надеюсь, в 2019 году обычные приемы превратятся в перформансы в духе Cirque du Soleil.
В письме Деду Морозу попрошу спасения от местной зимы — билет в испанскую провинцию Таррагона: паэлья, Дали, пляж Кала-де-ла-Фонт. А чтобы качественно исследовать испанский светский ландшафт, мне не обойтись без костюма Tom Ford и пары кроссовок Nike Air Max.
Мечтаю встретить Владимира Познера — обязательно попрошу его автограф на книге "Прощание с иллюзиями". Но совместного фото для нашей светской хроники тоже будет достаточно!»
Полина Хвостова
дизайнер
«Год подходит к концу, а отголоски хорошей музыки остаются. Каждый новый сезон "Новая Голландия" привозит артистов все ярче и ярче: в 2018-м я слушала там любимых Ariel Pink, теплый соул от Leon Bridges и трип-хоп от Sevdaliza. Локальная сцена Петербурга тоже порадовала! Одно из открытий года — это Shortparis, под которых мы вместе с редакцией и "Упсала-Цирком" танцевали летом на премии "ТОП 50". Ну а ближе к осени подсели на волну нового рэпа после серии вдохновляющих интервью с нашими героями.
За подарками, кажется, мне придется заглянуть за пределы Петербурга. Хочу заказать прямиком из Израиля ароматы лаванды, пачулей и ванили от компании Sabon. А для уютного чаепития — посуду ручной работы @ovo_ceramics»
-
Пуховик Canada Goose
Ася Алисултанова
редактор рубрики «Новости»
«2018 год запомнился прежде всего чемпионатом мира по футболу. Не припомню, чтобы когда-либо писала так много новостей о счастливых иностранцах, поющих и танцующих в метро и на улицах, и петербуржцах, радующихся победам нашей сборной. Футбол превратился в новый коллективный миф. И кто, как не Джозеф Кэмпбелл, может рассказать об этом. После путешествия с его "Тысячеликим героем" по волнам антропологии и юнгианской психологии обязательно прочту "Силу мифа".
"Невозможное возможно" — кажется, это про петербургскую погоду в 2018 году, которая начиная с апреля месяц за месяцем устанавливала рекорды 100- и 120-летней давности. На канале Грибоедова даже кукуруза выросла. Интересно, что же будет зимой. Чтобы встретить ее красиво, попрошу у Дедушки Мороза высокотехнологичный пуховик Canada Goose роскошного фиолетового цвета»
-
Картина Владимира Шинкарева
Игорь Можейко
арт-директор
«Не могу заставить себя не хотеть еще одну картину моего любимого Владимира Шинкарева. Лучший петербургский художник, чувствующий город так, как чувствую его я. Впрочем... не только я, но еще и наш редактор Виталий Котов, с которым мы скоро отправимся к Владимиру пить чай и беседовать об искусстве».
Антонина Самохвалова
специалист по связям с общественностью
«В 2018 году каждый стал сам себе пиарщиком. Наверное, самое значительное изменение в моей области. Теперь любая публикация в Сети отслеживается и может стать информационным поводом. Пиарщикам теперь нужно быть, как никогда раньше, осторожными с личными страницами. А я загадаю Деду Морозу век рекламы, заигрывающей с городской средой.
Желаю скейт от Penny Skateboards 22'' из коллаборации с Mini или в цвете burgundy. Чтобы стильно и на невероятной скорости рассекать по центру города между встречами, как я делала этим летом на своем стареньком Penny, разрисованном петербургским художником Даниилом Вяткиным. Для этих поездок мне необходим дождевик от SH'U Clothes. Ярко-желтый, непромокаемый, непродуваемый»
-
Книга Ролана Барта
Андрей Солошенко
бильдредактор
«Мир моды стремится к расширению восприятия красоты, и сфера постпродакшен стремится вслед за индустрией моды, правозащитники бастуют против обильной ретуши, однако у постпродакшен-сферы работы не уменьшается — бодипозитив без ретуши в двухмерном пространстве фотографии не сможет удовлетворять потребности рынка, который нуждается в идеальной композиции кадра, подтянутой коже и правильных линиях тела, пуcкай на два-четыре размера больше. Философские эссе о восприятии фотографии от Ролана Барта я уже читал, но был бы рад иметь эту книгу в русском переводе»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.