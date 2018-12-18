В Петербурге открывается магазин Illicit — с эксклюзивными (авангардными!) брендами из Сеула

«В работе закупщика я все чаще встречаю определение “vision”. Ведь можно сделать грамотный выбор, но если нет особого "видения", то вы ничем не отличаетесь от остальных,‬ — рассказывает Ален Энумба. — К подбору ассортимента в Illicit я стараюсь подходить как художник: каждый предмет, бренд и категория товара для меня словно краска в картине. Все вещи важны и красивы сами по себе, но лишь вместе они дают особое восприятие».

Кроме гротескных вещей YCH, Kumann, A. Bell, в Illicit можно купить классные пуховики собственного производства. В дальнейшем в магазине появятся другие азиатские и европейские марки, многие из которых пока еще не известны российскому покупателю.