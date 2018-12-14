Покупка недели: ботинки Jimmy Choo, которые подогреваются от приложения в мобильном телефоне

Синоптики пообещали резкое похолодание в Петербурге на выходных: 15 и 16 декабря столбик термометра опустится до -12 градусов. Самое время перейти к тяжелой артиллерии в войне с зимними морозами — ботинкам с подогревом Jimmy Choo Voyager, которые продержат ваши ноги в тепле на протяжении восьмичасовой прогулки. Под отворотом «умной» обуви скрывается USB-провод, который зарядит пару от сети, чтобы с ней можно было связаться по Bluetooth через приложение Jimmy Choo Voyager Boot. Оно отрегулирует температуру стельки в диапазоне от 25 до 45 градусов по цельсию, при этом сама обувь утеплена мягкой овчиной.