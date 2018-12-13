Бренд Myseasons открыл новый магазин в Петербурге
Один из самых популярных Instagram-брендов Петербурга Myseasons, о котором «Собака.ru» рассказывала в августе этого года, сделал ребрендинг. Теперь он работает в сегменте middle-up, сформированном для тех, кто уже «перерос» масс-маркет, но пока не готов отдавать большие деньги за тяжелый люкс. В первую коллекцию в новой концепции Myseasons вошли брюки с защипами идеальной посадки, консервативные платья, поддающиеся любому стайлингу, юбки-карандаши, сделанные из эко-кожи, и двубортные жакеты, которые можно носить с брюками того же оттенка или с переливающейся комбинацией. Все они сделаны из высококачественных тканей, которые дизайнер марки Ханна Хмелева привозит из Прато и Флоренции, стоят от 8000 до 33 000 рублей и продаются в новом магазине на набережной реки Мойки, 6. Прежняя студия Myseasons на Васильевском острове больше не работает.
«Одна из важнейших составляющих нашей одежды — это конструкция, — рассказывает Ханна Хмелева. — Мои конструкторы занимаются любимым делом более 30 лет, и мне повезло встретить их здесь, в Петербурге. Вторая составляющая — это высококвалифицированные портные: с переходом на новую концепцию мы отказались от массовых швейных производств. И, наконец, третья часть — это фурнитура и ткани, тщательно отобранные в Италии и проконтролированные мной лично. Новый Myseasons — это история об интеллигентной сексуальности, женственности, силе и хрупкости, спокойствии и уверенности. История о женщине».
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