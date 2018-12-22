20 подарков из ДЛТ для хайпбиста, парфманьяка и сникерхеда

Он каждого встречного в два счета раскладывает по «нотам»: здесь у нас дубовый мох и амбра, а здесь – есть еще капелька уда. Узнали кого-то близкого в этом описании? Тогда с идеей подарка проблем не возникнет. Ароматов много не бывает, и ценитель будет рад пополнить коллекцию редким экземпляром из парфюмерной библиотеки Frederic Malle с подписью Доменика Ропьона или золотой загадкой LM Perfums.