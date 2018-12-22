20 подарков из ДЛТ для хайпбиста, парфманьяка и сникерхеда
У каждого из нас есть страсти. увлечения, хобби или хотя бы маленькие слабости. И согласитесь, приятно, когда близкие об этом знают, и подарки выбирают соответствующие.
Для хайпбиста
Бархатные шорты мини от Saint Laurent расшитые бусинками, – оммаж русской балетной серии Сен Лорана в современном прочтении. Пуловер Versace, будто составленный из двух разных свитеров, в духе деконструкции, платье с цветочным принтом от Демны Гвасалии, решившего на этот раз закончить длинные рукава перчатками, – есть чем порадовать на Новый год любителя сложных вещей и многослойных ассоциаций.
Для парфманьяка
Он каждого встречного в два счета раскладывает по «нотам»: здесь у нас дубовый мох и амбра, а здесь – есть еще капелька уда. Узнали кого-то близкого в этом описании? Тогда с идеей подарка проблем не возникнет. Ароматов много не бывает, и ценитель будет рад пополнить коллекцию редким экземпляром из парфюмерной библиотеки Frederic Malle с подписью Доменика Ропьона или золотой загадкой LM Perfums.
Для домоседа
Сериалы сами себя не посмотрят, книжные новинки — не прочтут, да и вообще, праздники — идеальная возможность немного отдохнуть и набраться сил перед ударным рабочим годом. Тут не обойтись без шелкового халата Derek Rose, домашних ароматов, создающих правильную атмосферу, и повязки для сна Olivia von Halle.
Для сникерхеда
Коллекционер кроссовок подобен парфманьяку. Идея подарка очевидна, а вот выбрать конкретную модель непросто: у него уже есть все возможные Yeesy. Но модель Gucci Flashtrack со съемным декором все еще может удивить любительницу экстравагантных луков, а черно-оранжевые хайтопы Off-Court 3.0 от Виржила Абло порадуют того, кто следует призыву #одевайтеськакпетербуржцы.
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