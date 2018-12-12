Редакция составила свой новогодний виш-лист

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«Как говорит первый публичный психотерапевт России Андрей Курпатов, крайне важно делать паузу в потреблении информации. Похоже, за минувший год я только и делал, что потреблял ее, поэтому в новогодние праздники планирую заняться интернет-детоксом. Да и скопилось огромное количество книг, которые так и ждут наступления каникул: тут мне подмигнули новый Пелевин, Водолазкин и новый же Иванов. Мой совет: для хорошей литературы обязательно нужна бутылка отличного Шираза или Каберне-Совиньон — такая, чтобы напиток продышался в декантере Villeroy&Boch, набрал тело, а потом раскрылся виноградной косточкой или — если повезет — лакрицей с запахом дедушкиного сундука. Дни и вечера с книгой я, как правило, миксую с утренними вылазками в пригороды. Так и представляю себе: чуть морозное утро в Царском селе, скользишь по льду вдоль Рыбного канала, укутавшись в подаренный (по крайней мере, я так загадал!) шарф от Tommy Hilfiger, а с елей вдоль Большого пруда, не выдерживая веса, падают шапки снега. Как показал опыт, в такие поездки обязательно нужно брать горячий чай — кафе утром могут быть еще закрыты. Я, пожалуй, обзаведусь термокружкой от BORK, а то мой старый термос уже плохо сохраняет тепло».