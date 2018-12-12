Редакция составила свой новогодний виш-лист
Редакция сайта sobaka.ru в этом году дала себе обещание не откладывать покупку подарков на предновогоднюю неделю, а сделать это заранее. Честно говоря, обещание мы пока еще не выполнили, зато собственные wish-листы почему-то (и правда, почему?) составить успели. Причем, сделали это весьма быстро — в Outlet Village Пулково. Кстати, прекрасный повод мотивировать себя на ранний предновогодний шопинг – зимняя распродажа со скидками до 80%, которая в начинается в аутлете с 15 декабря.
Михаил Стацюк,
главный редактор sobaka.ru
«Как говорит первый публичный психотерапевт России Андрей Курпатов, крайне важно делать паузу в потреблении информации. Похоже, за минувший год я только и делал, что потреблял ее, поэтому в новогодние праздники планирую заняться интернет-детоксом. Да и скопилось огромное количество книг, которые так и ждут наступления каникул: тут мне подмигнули новый Пелевин, Водолазкин и новый же Иванов. Мой совет: для хорошей литературы обязательно нужна бутылка отличного Шираза или Каберне-Совиньон — такая, чтобы напиток продышался в декантере Villeroy&Boch, набрал тело, а потом раскрылся виноградной косточкой или — если повезет — лакрицей с запахом дедушкиного сундука. Дни и вечера с книгой я, как правило, миксую с утренними вылазками в пригороды. Так и представляю себе: чуть морозное утро в Царском селе, скользишь по льду вдоль Рыбного канала, укутавшись в подаренный (по крайней мере, я так загадал!) шарф от Tommy Hilfiger, а с елей вдоль Большого пруда, не выдерживая веса, падают шапки снега. Как показал опыт, в такие поездки обязательно нужно брать горячий чай — кафе утром могут быть еще закрыты. Я, пожалуй, обзаведусь термокружкой от BORK, а то мой старый термос уже плохо сохраняет тепло».
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Шарф Tommy Hilfiger, 3490 рублей, после скидки 2490 рублей;
Термокружка BORK, 3480 рублей, после скидки 2770 рублей;
Декантер Villeroy&Boch, 3944 рублей.
Елена Анисимова,
редактор Культуры
«Когда старший брат учил меня говорить, то выбрал в качестве моего первого слова «Крокодил». Хотя тогда я его разочаровала (дебютировала все же «Мамой»), сейчас определенно порадую подарком на Новый год — «крокодиловым» шерстяным свитером любимой французской марки Lacoste. Он, кстати, унисекс, так что буду просить одалживать его для поездок — во Францию, конечно! А чтобы увезти его в ручной клади, под елкой мечтаю увидеть удобный и компактный дорожный чемодан Samsonite (да, это намек). В нем (еще один намек) отлично помещается адвент-календарь от L'Occitane, в котором есть миниатюры всех хитов марки: от крема для рук с маслом карите до увлажняющего миндального геля для душа».
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Адвент-календарь L'Occitane, 6200 рублей, после скидки 4800 рублей;
Чемодан Samsonite, 15 700 рублей, после скидки 10 990 рублей;
Свитшот Lacoste, 16980 рублей, после скидки 8450 рублей.
Екатерина Резникова,
редактор ЗОЖ
«В 2018 году после интервью с руководителем лаборатории сна и наблюдения за собственным организмом я окончательно убедилась, что невозможно спать меньше 7 часов в день и оставаться приятным человеком. Так что в моем виш-листе — лавандовый (и успокаивающий) набор от L'Occitane. Если хранить саше с лепестками лаванды в ящиках с постельным бельем или под подушкой, убаюкивающий эффект ночью вам обеспечен. Тостер BORK очаровал своим ретро-дизайном, но ретро он только притворяется: для каждого вида хлеба самостоятельно подбирает свое время поджаривания. Главное, не забывать советы диетологов и предпочитать белому зерновой. Не откажусь и от новой стильной сумки под елкой — например, этой трендовой колорблок-модели Michael Kors».
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Подарочный набор L'Occitane, 3360 рублей, после скидки 2820 рублей;
Клатч Michael Kors,14700 рублей, после скидки 10300 рублей;
Тостер BORK 14880 рублей, после скидки 11870 рублей.
Дарья Гнашко,
редактор Еды
«Первые часы мне подарил дедушка именно к Новому году — какой-то советский раритет на кожаном ремне, и для меня это важный ритуал — подводить итоги и выбирать новые часы. Очень хочу классическую модель от Swatch, и пусть в 2019-м все назначенные встречи состоятся, и при этом вовремя и все пойдет по плану, и даже лучше, чем любой план. Хотя ладно, можно же немного расслабиться в праздники и внезапно купить себе шарф с блестками, как у Tommy Hilfiger. И еще клатч. Тоже с блестками. И непременно розовый. Видела такой у Patrizia Pepe».
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Часы Swatch, 8200 рублей, после скидки 5740 рублей;
Клатч Patrizia Pepe, 8800 рублей, после скидки 4400 рублей;
Шарф Tommy Hilfiger, 5990 рублей, после скидки 4290 рублей.
Алина Малютина,
редактор Моды
«Новый 2019 год я буду встречать, бороздя горнолыжные склоны. Поэтому помимо серебряных сережек Guess, переливающихся в свете бенгальских огней, и бархатной сумки Patrizia Pepe, подходящей под любой праздничный образ, мне #срочнонужны мягкие, серые и пушистые угги. Фирменные — от австралийского бренда UGG — отталкивают влагу и сохраняют тепло, поэтому будут актуальны и при петербургской снегогрязи, и при сочинских сугробах. Подберу к ним куртку, которая не уступает в технологичности и красоте, и пройду на рейс прямо из Outlet Village Пулково. Недавно в торговом центре, который находится в 1 километре от международного аэропорта, открыли специальную зону, где можно пройти регистрацию, получить распечатанный посадочный талон и оформить багажную бирку. Все-таки удобство — главный подарок на любые праздники!»
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Клатч краснй Patrizia Pepe, 21800 рублей, после скидки 10 900 рублей;
Серьги Guess 5590 рублей, после скидки 3590 рублей;
Угги EMU SuperStep, 17990 рублей, после скидки 9850 рублей.
Леонтий Касаткин,
редактор Светской хроники
«Чтобы не растерять банковские карты, а с ними и новогоднее настроение, первым пунктом в виш-листе ставлю портмоне от Calvin Klein. Положу в него китайский талисман, чтобы Желтая Свинья – героиня восточного календаря – чувствовала себя как дома. Надеюсь, Дед Мороз вспомнит традиции и не подарит бумажник пустым!
В 2019 буду своим примером возрождать дресс-код начала XX века, когда выйти из дома без галстука — сама распущенность. Торжественно клянусь: как только обнаружу под елкой бордовый галстук Hugo Boss, буду надевать его даже в редакционные будни. Сочетать планирую с красными New Balance несмотря на сугробы, ведь в тандеме костюм – кроссовки и на дипломатический прием зайти и под утро с вечеринки в модном баре выйти».
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Галстук Hugo Boss 4500 рублей, после скидки 3150 рублей;
Бумажник Calvin Klein 5990 рублей, после скидки 4190 рублей;
Кроссовки New Balance 9990 рублей, после скидки 6990 рублей.
Ксения Морозова,
редактор Город
«Петербург радует нас живописной зимой, поэтому в подарок я хотела бы получить то, что скрасит долгие прогулки по заснеженному городу. В первую очередь пригодится красный термос из KuchenLand Home со снежинками — если налить в него не чай, а глинтвейн, он станет еще более праздничным. Вторая важная вещь — вместительный, но от этого не менее праздничный сверкающий рюкзак Patrizia Pepe, с которым можно идти и на каток, и на вечеринку. Последний желанный презент — соковыжималка BORK, которая поможет мне продержаться до весны. Ежедневная ударная доза витаминов — единственное, что может спасти тех, кто, как и я, планирует зимовать в городе».
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Соковыжиматель BORK, 36880 рублей, после скидки 29470 рублей;
Термос KuchenLand Home, 1490 рублей, после скидки 1290 рублей;
Рюкзак Patrizia Pepe, 24 400 рублей, после скидки 12 200 рублей.
Светлана Антоненко,
арт-директор сайта
Не могу устоять перед шотландской клеткой никогда, а в наборе чашек из KuchenLand Home они еще украшены оленями, так что получается очень уютная новогодняя история. Будет приятно пить с друзьями чай от компании «Унция», и спорить не придется, какой сорт заваривать. В набор входят и молочный улун, и несколько вариантов черного чая с ароматными добавками. А попробовать вишневое варенье с розовым перцем мне очень любопытно. Вообще люблю розовое, поэтому для праздничных выходов в театр меня порадует кросс-боди от Furla.
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Набор кружек KuchenLand Home, 2490 рублей, после скидки 2190 рублей;
Подарочный набор «Унция», 1815 рублей, после скидки 1543 рублей;
Сумка Furla, 24 000 рублей, после скидки 15 600 рублей.
Адрес: Пулковское шоссе, 60, корпус 1
Часы работы: воскресенье — пятница 10.00–21.00, суббота 10.00–22.00
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