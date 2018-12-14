14 вариантов новогодних (классных!) образов для любого дресс-кода
Если на подготовку к Новому году у вас, как в песне Людмилы Гурченко, 5 минут, за блестящими (в прямом смысле слова!) образами стоит идти в ДЛТ. Тем более, что в главный универмаг города привезли новые коллекции Balmain, Jimmy Choo, Alexander McQueen и Oscar de la Renta – для любого возраста, дресс-кода и места празднования.
Для красной дорожки
Если в пригласительном на новогоднюю вечеринку значится слово «black-tie», в ход идут перья, пайетки, макси длина, глубокие декольте и высокие разрезы. Косплеть Тильду Суинтон, Джулианну Мур и героинь фильма «Восемь подруг Оушена», отправившихся на Met Gala, легче всего в барочных платьях Dolce & Gabbana, позолоченных туфлях Saint Laurent и с сердцевидным клатчем с влюбляющим действием. А мужской классический костюм от Dsquared2, Givenchy и Dolce & Gabbana (обязательно с галстуком-бабочкой!) в свете софитов добавляет его обладателю элегантности и уверенности агента 007. Тенденция на детский дабл-дрессинг с родителями все еще актуальна: шубы, платья, пиджаки и сорочки сочетаются, совсем как у взрослых, в лукбуках Gucci, Lanvin, David Charles и Yves Salomon.
Для светской хроники
Кто сказал, что на вечеринку с коктейльным дресс-кодом для леди обязательны мини-юбки, прозрачные блузы и ботильоны на высокой платформе? ДЛТ предлагает строгую альтернативу в виде брюк Giorgio Armani, игриво замешанных с жемчужной моносерьгой, зигзагообразной сумкой и лодочками, как в сказке про Золушку. А джентльмены могут отправляться на любую новогоднюю вечеринку города, заменив строгий пиджак на расстегнутую рубашку, строгие брюки – на черные джинсы, а лакированные лоферы – на ковбойские сапоги.
Для семейного архива
Празднование Нового года в кругу семьи – не повод одеваться в халат, домашние брюки и тапочки с котиками. Чтобы вам было не стыдно за праздничные снимки в конце 2019-го, выбираем такие же расслабленные, но нарядные вещи: к примеру, пудровую комбинацию Stella McCartney, будуарные мюли Jimmy Choo и блестящий пиджак Alice + Olivia свободного кроя. Мужчинам кашемировые джемперы Tom Ford, перфекционистские сорочки Billionaire, бархатные слиперы от Dolce & Gabbana и брюки Bottega Veneta с идеальной посадкой подарят уют и спокойствие, даже когда все вокруг суетятся с оливье, бутербродами и загадыванием желаний под бой курантов. Ну а дети смогут красиво поздравить бабушек, дедушек, тетушек и дядюшек в мультяшных мунбутах Dolce & Gabbana, конструктивистском кардигане от Burberry, полосатой рубашке от Polo Ralph Lauren и с сумкой в форме медведя от Yves Salomon Enfant. А потом – в них же – строить снежную крепость и кататься на горке: шерстяная ткань, меховая отделка и утепленная подкладка позволяют!
Для нескучного корпоратива
Корпоратив – едва ли не единственный день в году, когда можно отойти от офисного дресс-кода. Но бросаться во все тяжкие тоже не стоит: в помощь на создание сбалансированного пати-образа приходят Dries Van Noten, Marni, Burberry и #OldCeline. Мужчинам можно разгуляться с яркой рубашкой, пиджаком с нашивками и ботинками с пряжками из коллекций Zilli, Burberry и Santoni. А Ваши малыши смогут отправиться и на детский утренник, и на рождественский спектакль, и на предновогодние активности в детском клубе ДЛТ в розовой блузе Dolce & Gabbana, «любвеобильном» ободке Simonetta, блестящих ботинках Monnalisa и «молниеносной» футболке Neil Barrett Kids.
Для Instagram-открытки с пляжа
Войти в новый год налегке помогут шелковое платье от St.John, изумрудный купальник от Zimmermann и замшевые сандалии от Salvatore Ferragamo. Геолокации для встречи нового года диктуют шорты Dolce & Gabbana с пейзажами Портофино, очки Tom Ford, защищающие от палящего солнца в Дубае, и эспадрильи Jimmy Choo, выдерживающие долгие прогулки по Бали. Встреча 2019-го в другом часовом поясе и температурном режиме – отличная возможность выгулять круизные коллекции досрочно.
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