14 вариантов новогодних (классных!) образов для любого дресс-кода

Празднование Нового года в кругу семьи – не повод одеваться в халат, домашние брюки и тапочки с котиками. Чтобы вам было не стыдно за праздничные снимки в конце 2019-го, выбираем такие же расслабленные, но нарядные вещи: к примеру, пудровую комбинацию Stella McCartney, будуарные мюли Jimmy Choo и блестящий пиджак Alice + Olivia свободного кроя. Мужчинам кашемировые джемперы Tom Ford, перфекционистские сорочки Billionaire, бархатные слиперы от Dolce & Gabbana и брюки Bottega Veneta с идеальной посадкой подарят уют и спокойствие, даже когда все вокруг суетятся с оливье, бутербродами и загадыванием желаний под бой курантов. Ну а дети смогут красиво поздравить бабушек, дедушек, тетушек и дядюшек в мультяшных мунбутах Dolce & Gabbana, конструктивистском кардигане от Burberry, полосатой рубашке от Polo Ralph Lauren и с сумкой в форме медведя от Yves Salomon Enfant. А потом – в них же – строить снежную крепость и кататься на горке: шерстяная ткань, меховая отделка и утепленная подкладка позволяют!