Один из главных героев найтлайфа Миша Авербах всегда знает,
где самые яркие вечеринки в Петербурге, потому что он же их и устраивает.
Кроме того, в активе у Авербаха — ресторанный проект (который вот-вот выйдет в регионы) и магазин с собственным брендом одежды и редкими находками из коллекций Yeezy, Supreme и Off-White. Михаил рассказал нам обо всех своих начинаниях, а также о том, что символизирует зеленый цвет от MATRIX SOCOLOR CULT, выбранный им для этого проекта.
Тусоваться я начал с детства — у меня родители это дело любили, часто брали меня с собой. Можно сказать, это у меня в крови: у отчима был свой собственный клуб — легендарный Decadance, пожалуй, самый крутой проект того времени. А у меня была возможность не только прийти, но и друзей привести! С тех пор у меня очень много друзей и знакомых в этой сфере.
Нет, семья из медицины — выбор профессии был очевиден, я окончил медицинский, потом интернатуру, должен был стать стоматологом, но понял, что это не мое, и поехал в Лондон изучать предпринимательство.
Конечно, я был там уже в сознательном возрасте, успел походить по клубам, потусоваться, посмотреть на всю индустрию. Поэтому, когда вернулся в Петербург, первое время помогал родителям, а параллельно начал диджеить и придумывать что-то свое. Потом появилась серия вечеринок #друг — меня позвали поиграть, и я пошел. И до сих пор там.
В Петербурге заработать в этой сфере крайне трудно, скорее я делаю это для индустрии в городе. Конечно, все подобные европейские (и уж тем более американские) проекты успешны с экономической точки зрения. У нас и масштаб другой, суммы меньше и отношение к артистам не европейское. Если уж откровенно, то вечеринки и диджеинг — совсем не источник моего заработка. Для дохода у меня другие проекты, не связанные с клубной жизнью.
Помню, когда я начинал, средняя цена по городу за сет была около 1000 рублей в час. Сейчас я меньше чем за 3000 рублей в час не соглашаюсь, скорее даже стараюсь брать 5000. Но если зовут друзья, я могу поиграть и бесплатно.
Семья из медицины —
выбор профессии был очевиден,
я окончил медицинский, потом
интернатуру, должен был стать
стоматологом, но понял,
что это не мое.
В Европе к тусовке относятся как к празднику, там принято красиво одеваться, бронировать столы, дорогое шампанское заказывать. А у нас спортивки надел и пошел. Встречайте меня! Более буднично, словно на работу. Когда мы делаем наши вечеринки, тоже ждем, что человек будет собираться, как на праздник, но это не всегда происходит.
Мы недавно обсуждали с моими приятелями, которые специализируются на техно, и пришли к выводу, что с музыкой у нас все достойно, почти не отстаем. Много слышал про клуб с простым названием «Клуб», про который недавно даже писал журнал i-D. И был там несколько раз. Классное андеграундное место — совсем не мое по музыке, но респект тем, кто его открыл.
Вообще, некоторый застой в клубной индустрии у нас я связываю с отсутствием спонсорских вложений в проекты, что отчасти, конечно, связано с российским законодательством. Будут в индустрии деньги, и праздник найдется. Кроме того, диджеев извратили все эти псевдомодные показы со скучными рядами гостей и проходами моделей, когда где-то сбоку играет диджей. Смотришь в инстаграме на такое, и грустно становится.
Идею открыть заведение я вынашивал давно, помню, еще до бума бургерных в Петербурге я где-то в Европе увидел такой формат, но меня опередили. Потом мы встретились с Жаклин Яковлевой (дочь Светланы Яковлевой, совладелицы кафе Vox. — Прим. ред.) — она как раз вернулась после учебы из Берлина и была полна идей. Мы объединились и нашли небольшое пространство в здании «Бутылки» на Новой Голландии — 35 кв. м. Мы с Жаклин и другими партнерами придумали открыть мексиканскую закусочную с традиционным стритфудом — буррито, кесадильи и тако, назвали ее San Diego. Хоть проект и небольшой, но летом там постоянно очереди, мы довольно быстро окупились. В самых ближайших планах — вторая точка, но я пока не могу раскрывать детали. Глобально, если все пойдет хорошо, мы хотим продавать франшизы в регионы.
Ее как раз хватает, у меня даже магазин есть. В какой-то момент мой друг Давид Маковский предложил мне запустить свой бренд одежды. Мы довольно быстро нашли помещение, заплатили за аренду, но не рассчитали, сколько времени уходит на производство коллекции. Аренда уже начала капать, поэтому поменяли концепцию и добавили ресейл: сейчас в нашем магазине Dealer Club можно купить очень крутые и редкие вещи из коллекций Yeezy, Supreme и Off-White, которые не найти в России. Откуда берем их? Привозим из-за границы, покупаем через реселлеров, выхватываем из капсульных коллекций и мониторим тематические группы в социальных сетях. Берем только то, что считаем актуальным и что носили бы сами, хотя в последнем случае так и получается — оставляем часть вещей для личного гардероба.
Сейчас под нашим брендом выходят вещи с надписью Dealer, а в идеале мы хотим делать не только футболки с надписью, а еще их обыгрывать. Добавлять вышивку, принты, патчи, нитки, веревки, необычный крой. Dealer — это продавец чего угодно: идей, товаров, ресурсов и т. п. В дальнейшем под этим названием будет выходить не только одежда, но и, к примеру, питьевая вода — Aqua Dealer.
По стилю и в музыке, и в одежде мне всегда был ближе рэп и хип-хоп, у меня в свое время даже были сережки в ушах (смеется), люблю кепки, широкие штаны. Я подписан на несколько крутых пабликов и каналов, откуда узнаю новости, люблю в YouTube передачи, когда на улицах подходят к людям и спрашивают, во что они одеты.
В Америке. У нас есть с родителями традиция уезжать туда каждый Новый год, последние лет 5. Там царит какой-то невероятный дух свободы, все на позитиве, тогда еще гей-парад проходил: живые концерты, дороги перегорожены, все танцуют. Я на этой волне подумал, что нужно что-то устроить, начал искать парикмахера в интернете. Мне тогда дико нравилась прическа вокалиста из Maroon 5 Адама Левина, который осветлил волосы. Я записался в салон через интернет, прихожу на следующий день, показываю фото и говорю: меня вот так же. А мастер отвечает: «О, да это же я Адама красил!» и повторил его прическу. Мне понравилось, правда, цвет быстро смылся, и волосы стали желтоватыми — я тогда не знал, что за ними нужно специально ухаживать. Потом повторил, сбрил немного виски. Мама сперва критически отнеслась, потом признала, что мне идет.
Да нет, просто белым я уже был — решил попробовать что-то экстремальное. Выбрал зеленый. Помню, родители возвращались из какой-то поездки, вечером увидел их — мама даже не заметила, только потом обратила внимание. Я довольно спокойно отношусь к волосам: отрастут — подстригу и еще в какой-нибудь покрашу. Надоела эта советская серость, обыденность, когда все в серых куртках и в черных штанах ходят. Мне хочется чего-то поярче.
Не сказал бы, да и к бунтам я особенно не был склонен — разве что в переходный период, но без приключений. Сейчас зеленый цвет вызывает взгляды на улице, могут даже улыбнуться или как-то пошутить, но я люблю критику и внимание.