Помнишь свою первую тусовку?

Тусоваться я начал с детства — у меня родители это дело любили, часто брали меня с собой. Можно сказать, это у меня в крови: у отчима был свой собственный клуб — легендарный Decadance, пожалуй, самый крутой проект того времени. А у меня была возможность не только прийти, но и друзей привести! С тех пор у меня очень много друзей и знакомых в этой сфере.

Это как-то повлияло на выбор специальности?

Нет, семья из медицины — выбор профессии был очевиден, я окончил медицинский, потом интернатуру, должен был стать стоматологом, но понял, что это не мое, и поехал в Лондон изучать предпринимательство.

Лондон на тебя повлиял?

Конечно, я был там уже в сознательном возрасте, успел походить по клубам, потусоваться, посмотреть на всю индустрию. Поэтому, когда вернулся в Петербург, первое время помогал родителям, а параллельно начал диджеить и придумывать что-то свое. Потом появилась серия вечеринок #друг — меня позвали поиграть, и я пошел. И до сих пор там.

Ты ставишь музыку, но при этом учился на менеджмент. Для тебя это бизнес или хобби?

В Петербурге заработать в этой сфере крайне трудно, скорее я делаю это для индустрии в городе. Конечно, все подобные европейские (и уж тем более американские) проекты успешны с экономической точки зрения. У нас и масштаб другой, суммы меньше и отношение к артистам не европейское. Если уж откровенно, то вечеринки и диджеинг — совсем не источник моего заработка. Для дохода у меня другие проекты, не связанные с клубной жизнью.

Помню, когда я начинал, средняя цена по городу за сет была около 1000 рублей в час. Сейчас я меньше чем за 3000 рублей в час не соглашаюсь, скорее даже стараюсь брать 5000. Но если зовут друзья, я могу поиграть и бесплатно.