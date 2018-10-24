Что покупать в коллекции UNIQLO X Alexander Wang?

На презентации коллекция была заточена к ледяные (тающие!) кубы, чтобы показать технологию Heattech в действии. Микроакриловое волокно впитывает влагу тела, трансформируя ее в тепло, а аргановое масло в ткани делает вещи мягкими и гладкими. Именно поэтому в белье UNIQLO и Alexander Wang будет комфортно даже в -30: с ним можно не кутаться в песцовые шубы и громоздкие пуховики.