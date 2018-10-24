Что покупать в коллекции UNIQLO X Alexander Wang?
В Нью-Йорке прошла презентация совместной коллекции UNIQLO и Александра Вэнга — экс-дизайнера Balenciaga, который сейчас сосредоточился на развитии одноименного бренда. 6 мужских и 10 женских вещей в монохромных, бежевых и кислотно-зеленых оттенках переосмысливают линию Heattech — комфортных легких вещей для холодного времени года. Нижнее белье, боди, леггинсы, лонгсливы и спортивные бра можно прятать под одеждой или носить как самостоятельные предметы гардероба, сочетая с плиссированными юбками, джинсами с завышенной талией и кашемировыми свитерами.
На презентации коллекция была заточена к ледяные (тающие!) кубы, чтобы показать технологию Heattech в действии. Микроакриловое волокно впитывает влагу тела, трансформируя ее в тепло, а аргановое масло в ткани делает вещи мягкими и гладкими. Именно поэтому в белье UNIQLO и Alexander Wang будет комфортно даже в -30: с ним можно не кутаться в песцовые шубы и громоздкие пуховики.
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Мужская коллекция UNIQLO X Alexander Wang
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Мужская коллекция UNIQLO X Alexander Wang
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Мужская коллекция UNIQLO X Alexander Wang
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Мужская коллекция UNIQLO X Alexander Wang
-
Мужская коллекция UNIQLO X Alexander Wang
-
Мужская коллекция UNIQLO X Alexander Wang
-
Мужская коллекция UNIQLO X Alexander Wang
-
Мужская коллекция UNIQLO X Alexander Wang
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Мужская коллекция UNIQLO X Alexander Wang
Коллаборация поступит в продажу 9 ноября во все крупнейшие магазины UNIQLO в России, в том числе петербургский ТРЦ «Галерея». Нижнее белье будет стоить от 799 до 1499 рублей, футболки — от 999 до 1999 рублей, мужские кальсоны — 1999 рублей, а женские боди — 2999 рублей.
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Женская коллекция UNIQLO X Alexander Wang
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Женская коллекция UNIQLO X Alexander Wang
-
Женская коллекция UNIQLO X Alexander Wang
-
Женская коллекция UNIQLO X Alexander Wang
-
Женская коллекция UNIQLO X Alexander Wang
-
Женская коллекция UNIQLO X Alexander Wang
-
Женская коллекция UNIQLO X Alexander Wang
-
Женская коллекция UNIQLO X Alexander Wang
-
Женская коллекция UNIQLO X Alexander Wang
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