Гид по Big Resale Weekend: 100 комиссионок, секонд-хендов и эко-брендов Петербурга
Big Resale Weekend — первая в Петербурге инициатива по продвижению осознанного потребления в сфере моды, объединившая комиссионные магазины города в едином винтажном порыве. Уже в эти выходные, 27 и 28 октября, на площадке «Порт Севкабель» можно будет купить, продать, обменять или перешить дизайнерскую одежду, принести вещи для фондов «Ночлежка» и «Спасибо!», а также принять участие в воркшопе на тему экологичной моды. «Собака.ru» составила подборный гид по участникам фестиваля и рассказывает, почему на него обязательно нужно прийти.
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Рюкзак POLYARUS из автомобильной камеры и строительных цепей
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Поясная сумка POLYARUS из автомобильной камеры
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Поясная сумка POLYARUS из автомобильной камеры
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Рюкзак POLYARUS из автомобильной камеры и ремня безопасности
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Рюкзак POLYARUS из автомобильной и велосипедной камер и ремня безопасности
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Рюкзак POLYARUS из автомобильной камеры
Бренды
POLYARUS
Саша Полярус из Петербурга утилизирует мусор из музеев и шиномонтажек, превращая его в поясные сумки, авангардные рюкзаки и яркие кросс-боди. В ход идут автомобильные камеры, ремни безопасности, баннерные сетки и строительные цепи, к работе над которыми часто подключаются современные художники Стас Дэнжев, Катя Нуклеус и Павел Бумажный.
Vantnique
Петербургский бренд Vantnique выпускает одну-единственную куртку, зато какую! Сделанная из хлопкового сатина, абсолютно безвредного для экологии, она подходит и парням, и девушкам, согревая их даже в промозглую погоду. На днях к базовой линейке Vatnique добавилась кутюрная: куртки из твида, которые похожи на жакеты Chanel и пока продаются только через «инстаграм» марки, можно будет примерить (и купить!) на фестивале в «Севкабеле».
NNedre X Noplasticitsfantastic
В начале осени пропагандист культуры базовых вещей Нелли Недре и эко-гуру, научившая обходиться без пластика, Ольга Бесперстова выпустили сумки-шопперы и мешки для продуктов. Ткани для них были взяты из остатков от пошива коллекций NNedre: то, что можно было отправить на свалку, теперь бережно хранит и переносит фрукты, косметику, книги и другие предметы — мешочки из льна, вискозы и сетки стоят от 100 до 300 рублей.
Second Kent
Александр Ванин из Петербурга не просто привозит в свой секонд-хенд на Чернышевской винтажные вещи, но и кастомизирует их вместе с подругой. В коллекциях его Sekont Kent («одежда — твой друг, кент из вторых рук») есть пиджаки с авторской вышивкой, куртки с конструктивистским орнаментом и джинсы с эффектом пролитой краски (как в совместных работах Стерлинга Руби и Рафа Симонса!). Модели, которые в определенный момент стали кому-то ненужными, руками Саши получают новую жизнь: с ультрамодным дизайном, осовремененным кроем и даже авторской биркой!
Marmaron
Дарья Бреслер из бренда Marmaron (от греческого — «мрамор»), как и Саша Ванин, ищет одежду по секонд-хендам и наносит на них индивидуальные принты. Только Даша обращает внимание не на столько на первоначальный дизайн вещей, сколько на их качество: на хорошую натуральную ткань лучше ложится краска. Ее дизайнер наносит при помощи древних восточных техник — марблинг, шибори или эбру, создающих на ткани эффект мрамора. «Каждый предмет одежды сам подсказывает (а иногда прямо диктует!), что с ним можно сделать, — рассказывает Даша. — Но результат сложно предугадать до конца». На Big Resale Weekend бренд Marmaron привезет красочные (в прямом смысле слова) юбки, платья, рубашки и джинсы стоимостью от 500 до 1500 рублей — и таких больше нет ни у кого в мире!
Магазины
«Лисы-сектанты»
Предводитель «Лис-сектантов» Леня Макаров, открывший секонд-хенд еще семь лет назад, находит «брошенные» вещи по всей Европе и даже дает им оригинальные имена. Олдскульные свитеры, флисовые рубашки, джинсовки-безрукавки и косухи как у Кортни Лав и Курта Кобейна отправляются к заказчикам под кодовыми названиями «Пестрый мрак», «Сгущеная Абстракция», «Нарисовал что в голову пришло» и «Худи ленивого старшего брата».
«Супершоп»
Директор авангардной комиссионки «Супершоп», куда мы ходим за уцененными вещами Maison Margiela, Dries Van Noten, Ann Demeulemeester и Comme des Garcons, Света Бекасова выступает куратором фестиваля Big Resale Weekend, о котором рассказывает так: «Наша идеология основана на трех аспектах этичной моды — это sustainable, ecofriendly и slow/conscious consumption. И если первые два, sustainable — отношение бренда к работникам со справедливой оплатой и хорошими условиями труда — и eco-friendly — экологичное производство, относятся к зоне ответственности производителей, то за медленный, иначе — разумный, консюмеризм отвечаем мы сами».
«Желтая вешалка»
Секонд-хенд «Желтая вешалка» был открыт два года назад в туристическом шопинг-центре: те, кто не нашел обновок в «Галерее», приходит сюда за винтажом — жакетами как в 70-х и клетчатыми шарфами как в английских фильмах. Первое висит на «Вешалке» с ценником в 900 рублей, второе — в 1000 рублей, а дополнить лук можно брошью за 200 рублей, найденной на барахолке в Берлине.
Kamode Vintage
Как и большинство винтажных магазинов, Kamode Vintage ежесезонно отправляются в евротур и привозят из-за границы платья, пиджаки и даже шубы ретро-дизайна. Некоторые из них в силу возраста (30-40 лет) нуждаются в починке, поэтому вещи попадают в руки к покупателю уже после придания им товарного (очень красивого!) вида. На фестивале осознанной моды Kamode Vintage, наконец, выйдут в оффлайн: Escada, Calvin Klein, Laurel и Burberry из прошлых коллекций можно будет пощупать и примерить перед покупкой.
Old Baby
Байеры Old-Baby устраивают рейды по стокам и секонд-хендам каждую неделю, а крупные закупки делают каждые две. За все время существования комиссионки им попадались подлинные Gucci, Alexander McQueen, Levi’s и Dr. Martens, но больше всего они ценят редкие вещи (платье-краб, сумку-пистолет и юбку, напоминающую гусеницу). Все находки отражают стиль хозяев Old-Baby Анны Вас и Ивана Ланских, будто бы сошедших со стритстайл-хроники миланской Недели моды: «Наш шкаф, как и наш магазин, селективен: это винтаж, масс-маркет, брендовая одежда. Мы спокойно сочетаем Vetements со спортивками с Апрашки и японским кимоно, придерживаясь главного правила — разное, но равное».
«Пардон»
Тем, кто не может дождаться открытия COS в России, стоит заглянуть в корнер винтажного магазина «Пардон». Из минималистичных кардиганов, обнимающих пальто, кашемировых джемперов и брюк-бананов можно сложить нордический лук — не только экологически, но и стилистически чистый!
«Спасибо!»
В начале октября благотворительные магазины «Спасибо!» запустили акцию в пользу подопечных фонда AdVita: в течение трех недель горожане сдавали не новые, но хорошие вещи в фирменные контейнеры, расставленные по всему Петербургу. Лучшие из них будут продаваться на Big Resale Weekend, а все вырученные средства пойдут на лечение онкобольных людей. Вдруг там окажется платье или пиджак, о котором вы давно мечтали?
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Лекция историка моды Мэган Виртанен в Au Pont Rouge, фото Дмитрия Колесова
Лекторий
На фестивале осознанной моды можно будет не только купить эко-одежду, но еще и послушать о ней. В специальной зоне лектория выступят историки, аналитики и блогеры, которые расскажут о принципах массового потребления, феномене recycle-fashion и жизни без хаоса, пластика и новых вещей. Одним из спикеров станет историк моды и колумнист «Собака.ru» Мэган Виртанен с лекцией о том, как антресоли, дача и барахолка стали источниками модных трендов, почему винтажная одежда обретает все больше поклонников и каковы российские особенности осознанного потребления. Кроме нее, в «Порту Севкабель» выступят арт-критик Дмитрий Пиликин («Философская прогулка по торговым рядам»), искусствовед Мария Туркина («Современное искусство как инструмент модных брендов»), байер Ксения Мозговая («Бренд, который никогда не выйдет из моды») и другие эксперты. Попасть в зону лектория можно бесплатно, но нужно предварительно зарегистрироваться здесь.
Перфоманс
Дополнение к и без того насыщенной двухдневной программе — перфоманс от Аси Савельевой и Насти Гарановой, которые повторят кресло «The Rag Chair» голландского дизайнера Tejo Remy. Оно будет сделано из ненужной одежды, пледов, простыней и ковров, которые принесут на фестиваль сами посетители. Итоговые работы от Аси и Насти можно будет купить в тот же день «Порту Севкабель» или позже — через галереи современного искусства — все вырученные средства девушки направят на благотворительность. «Мы хотим познакомить аудиторию с другим дизайном, дать альтернативный взгляд на мебель, потребление и переработку одежды. Экологичность — это новая ценность», — рассказывают они.
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Соорганизаторы Big Resale Weekend Светлана Бекасова и Инна Гордиян
Говорят участники
Светлана Бекасова
куратор фестиваля, основатель комиссионного магазина дизайнерской одежды «Пиф Паф Супершоп»
«Мы выбрали слоган Вивьен Вествуд: "Покупайте меньше, выбирайте лучше, используйте дольше" — и хотим познакомить горожан с идеями и практиками заботы об окружающей среде и осознанного потребления. На маркете, в котором участвуют сто лучших комиссионных и винтажных магазинов и концептуальных секонд-хендов, можно купить дизайнерскую вещь за десять процентов ее первоначальной стоимости, очистить дом от ненужных предметов на garage sale и в пунктах приема одежды для благотворительных фондов. Мы готовим лекции и мастер-классы на тему от блогеров, дизайнеров и экспертов модной индустрии, инсталляции от Института исследования стрит-арта, фотопроект «Потребление» и даже танцевальный перформанс UTI EVELOPEn.
Андрей Федотовский
инициатор фестиваля, председатель Ассоциации комиссионных
магазинов
«Я уверен, что вторичный рынок одежды — это один из оплотов идеологии разумного потребления. Для меня она стала философией жизни. Для популяризации и развития этой идеи я и создал Ассоциацию комиссионных магазинов, продвигать которую мы планируем на Big Resale Weekend».
Инна Гордиян
PR фестиваля
«В 2014 году мы с Майей Пайкиной основали проект "Стеклотара", мотивирующий заведения HoReCa сдавать стекло в пункты приема. Он вызвал огромный резонанс, но закончился тем, что мы и несколько десятков друзей стали собирать мусор раздельно. Тем не менее это стало отправной точкой для того, чтобы задуматься, а как еще мы можем принести пользу. В этом году у меня случился большой переезд, и я осознала, что все мои вещи (а я покупала их бесконечно) тянут меня на дно и не позволяют принимать действительно нужные решения. Огромные сумки с одеждой ушли в "Спасибо!", остальное досталось друзьям или было распродано в прекрасной группе "ВКонтакте" Too big too small».
Майя Пайкина
бар «Треска»
«Мы рассчитываем дать людям импульс к переосмыслению значения одежды в нашей жизни и распрощаться с бездумным шопингом. Можно и необходимо разделять бытовые отходы, стремиться покупать только то, что действительно нужно. Простые действия позволяют развить осознанное отношение к окружающему миру, да и просто почувствовать себя хорошо».
Алена Руденко
студия графического дизайна Windy Studio
«Осознанность стала модным словом, если не общим местом. Все вокруг советуют учиться @быть здесь и сейчас", появилась масса книг и курсов. Осознанность — понятие комплексное. Невозможно быть ответственным в раздельном сборе мусора, но оставаться шопоголиком, покупающим все без разбора, тем самым порождая всё большее количество отходов. «Медленная мода» — это подход, при котором потребитель использует только качественные вещи, не гонится за трендами, старается покупать меньше и реже и думает об экологии».
Что: Big Resale Weekend
Где: «Порт Севкабель»
Когда: 27-28 октября
Вход: свободный
Присоединиться к списку брендов и магазинов: vk.com/bigresaleweekend
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