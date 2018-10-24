Лекторий

На фестивале осознанной моды можно будет не только купить эко-одежду, но еще и послушать о ней. В специальной зоне лектория выступят историки, аналитики и блогеры, которые расскажут о принципах массового потребления, феномене recycle-fashion и жизни без хаоса, пластика и новых вещей. Одним из спикеров станет историк моды и колумнист «Собака.ru» Мэган Виртанен с лекцией о том, как антресоли, дача и барахолка стали источниками модных трендов, почему винтажная одежда обретает все больше поклонников и каковы российские особенности осознанного потребления. Кроме нее, в «Порту Севкабель» выступят арт-критик Дмитрий Пиликин («Философская прогулка по торговым рядам»), искусствовед Мария Туркина («Современное искусство как инструмент модных брендов»), байер Ксения Мозговая («Бренд, который никогда не выйдет из моды») и другие эксперты. Попасть в зону лектория можно бесплатно, но нужно предварительно зарегистрироваться здесь.