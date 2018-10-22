Покупка недели: куртка Strellson с подогревом от внешнего аккумулятора (да-да!)

Мы нашли лучшее спасение от холода, ветра и проливного дождя — в Петербург приехала куртка S.C. Uptown от Strellson, которая подогревается от внешнего аккумулятора. Он спрятан во внутреннем кармане куртки и удерживает до 38 градусов тепла — все благодаря углеродной технологии, созданной совместно с компанией Nanogy. «Вещь абсолютно безопасна, — рассказывал «Собака.ru» бренд-директор Strellson Торстен Линк во время своего недавнего визита в Петербург. — Ее можно мять, гладить и стирать. От тех, кто уже опробовал технологию на себе, мы получили очень хорошие отзывы».