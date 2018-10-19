В России появился онлайн-конструктор, в котором можно собирать модные луки (как в игре в Барби!)
Компания Mark Space, известная VR- и 3D-продуктами, представила онлайн-площадку Mark.Moda. В ней — по принципу игры в куклы — можно наряжать модель в подиумные новинки. Выбирайте героиню (Дарью Малыгину, Лилию Котцур, Соню Александрову или Владу Ерофееву) и бренд одежды (Balenciaga, Calvin Klein, Gucci, H&M, J.W. Anderson, Levi’s, Miu Miu или Prada) и создавайте образы, которые будете использовать на съемках или носить сами.
Mark.Moda не столько развлекательный конструктор, сколько профессиональный: стилисты (в число которых уже вступили Гоша Карцев, Гала Борзова, Оксана Он и Влад Лисовец) могут подбирать одежду под конкретные параметры, цвет волос и типаж (среди вариантов есть даже андрогины). Получившийся образ можно добавить в мудборд, опубликовать в социальных сетях или купить — Mark.Moda перенаправляет пользователя на сайт онлайн-ритейлера Farfetch.
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