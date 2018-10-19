В России появился онлайн-конструктор, в котором можно собирать модные луки (как в игре в Барби!)

Mark.Moda не столько развлекательный конструктор, сколько профессиональный: стилисты (в число которых уже вступили Гоша Карцев, Гала Борзова, Оксана Он и Влад Лисовец) могут подбирать одежду под конкретные параметры, цвет волос и типаж (среди вариантов есть даже андрогины). Получившийся образ можно добавить в мудборд, опубликовать в социальных сетях или купить — Mark.Moda перенаправляет пользователя на сайт онлайн-ритейлера Farfetch.