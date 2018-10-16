Что покупать на распродаже нижнего белья Undiz?

Один из самых популярных европейских брендов нижнего белья, купальников и домашней одежды Undiz, который в этом году открыл магазины в «МЕГА Парнас» и в ТРЦ «Галерея», объявил межсезонную распродажу. Скидки до 50% действуют на большую часть ассортимента, в том числе на спортивную коллекцию с легинсами, ветровками, анораками и кроп-топами.