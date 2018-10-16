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Что покупать на распродаже нижнего белья Undiz?

Один из самых популярных европейских брендов нижнего белья, купальников и домашней одежды Undiz, который в этом году открыл магазины в «МЕГА Парнас» и в ТРЦ «Галерея», объявил межсезонную распродажу. Скидки до 50% действуют на большую часть ассортимента, в том числе на спортивную коллекцию с легинсами, ветровками, анораками и кроп-топами.

Распродажа проходит в оффлайн-магазинах Undiz в Петербурге, а на сайте бренда можно заказать новую коллекцию белья с бесплатной доставкой.

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