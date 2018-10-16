UPD: Stockmann продает «Невский центр»
Финская компания Stockmann продает свой последний актив в России — ТК «Невский центр», расположенный на площади Восстания и первой линии Невского проспекта. Торговый центр покупает группа PPF Real Estate за 171 миллион евро — сделка должна завершиться до конца 2018 года, после одобрения ФАС.
«Мы рады, что новый владелец "Невского центра" — опытный инвестор в сфере недвижимости, который стремится развивать этот замечательный торговый центр в центре Санкт-Петербурга. Сделка позволяет Stockmann полностью сосредоточиться на развитии своих магазинов в Финляндии и странах Балтии. В то же время продажа увеличивает нашу финансовую гибкость и уменьшит задолженность в балансе группы», — прокомментировал управляющий директор Stockmann Лаури Вейхалайнен.
Напомним, в ноябре 2015 года компания объявила о продаже своих торговых центров в Москве, Петербурге и Екатеринбурге — по причине убытков, связанных с падением курса рубля. После продажи торговые центры по соглашению новых владельцев продолжили работать под брендом Stockmann.
UPD: российский представитель бренда «Стокманн», под чьим управлением торговая сеть работала в стране с 2003 года как часть финской группы, а с 2016 года — в рамках франшизы, спешить успокоит аудиторию: сделка не связана с работой в России сети универмагов «Стокманн». Магазины продолжат свою работу без изменений.
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