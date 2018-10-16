UPD: Stockmann продает «Невский центр»

Финская компания Stockmann продает свой последний актив в России — ТК «Невский центр», расположенный на площади Восстания и первой линии Невского проспекта. Торговый центр покупает группа PPF Real Estate за 171 миллион евро — сделка должна завершиться до конца 2018 года, после одобрения ФАС.

«Мы рады, что новый владелец "Невского центра" — опытный инвестор в сфере недвижимости, который стремится развивать этот замечательный торговый центр в центре Санкт-Петербурга. Сделка позволяет Stockmann полностью сосредоточиться на развитии своих магазинов в Финляндии и странах Балтии. В то же время продажа увеличивает нашу финансовую гибкость и уменьшит задолженность в балансе группы», — прокомментировал управляющий директор Stockmann Лаури Вейхалайнен.