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Видео: как мы будем одеваться в сезоне весна-лето 2019?

Louis Vuitton предлагают одеться как в фильме «Стартрек», Christian Dior возвращают тренд на вареные джинсы, Alexander McQueen защищают тело бронированными корсетами, а Dries Van Noten конструируют платья из шелковых платков — «Собака.ru» собрала лучшее с прошедших Недель моды и показывает, какие приемы будущего можно использовать уже сегодня. 

 

 

Напомним, что в актуальном осенне-зимнем сезоне модно носить многослойные куртки, гобеленовые пиджаки, платья с пэчворком, рубашки с принтами-портретами, сумки-медальоны и стейтмент-кроссовки. Полный список тенденций мы перечислили здесь. 

 
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