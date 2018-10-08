Видео: как мы будем одеваться в сезоне весна-лето 2019?

Louis Vuitton предлагают одеться как в фильме «Стартрек», Christian Dior возвращают тренд на вареные джинсы, Alexander McQueen защищают тело бронированными корсетами, а Dries Van Noten конструируют платья из шелковых платков — «Собака.ru» собрала лучшее с прошедших Недель моды и показывает, какие приемы будущего можно использовать уже сегодня.