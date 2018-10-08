Видео: как мы будем одеваться в сезоне весна-лето 2019?
Louis Vuitton предлагают одеться как в фильме «Стартрек», Christian Dior возвращают тренд на вареные джинсы, Alexander McQueen защищают тело бронированными корсетами, а Dries Van Noten конструируют платья из шелковых платков — «Собака.ru» собрала лучшее с прошедших Недель моды и показывает, какие приемы будущего можно использовать уже сегодня.
Напомним, что в актуальном осенне-зимнем сезоне модно носить многослойные куртки, гобеленовые пиджаки, платья с пэчворком, рубашки с принтами-портретами, сумки-медальоны и стейтмент-кроссовки. Полный список тенденций мы перечислили здесь.
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