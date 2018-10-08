В Петербург приехала коллекция Off-White в честь Кэрри Брэдшоу — с гобеленовыми пиджаками и платьями из органзы

В продажу поступила одна из самых долгожданных коллекций этого сезона — West Village от Off-White, посвященная западной части Манхэттена и героиням сериала «Секс в большом городе». Вирджил Абло, озвучивший тему за несколько часов до осенне-зимнего шоу, показал размышления на тему образов богатых нью-йоркских жителей и униформы тех, кто круглосуточно обеспечивает их безопасность. Отсюда — «урбанистические» куртки, сапоги со светоотражателями и сумки с дорожными знаками, а также короткие топы, юбки с запахом и платья из органзы, отсылающие к наряду Кэрри Брэдшоу из вступительных титров к сериалу.