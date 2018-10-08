В Петербург приехала коллекция Off-White в честь Кэрри Брэдшоу — с гобеленовыми пиджаками и платьями из органзы
В продажу поступила одна из самых долгожданных коллекций этого сезона — West Village от Off-White, посвященная западной части Манхэттена и героиням сериала «Секс в большом городе». Вирджил Абло, озвучивший тему за несколько часов до осенне-зимнего шоу, показал размышления на тему образов богатых нью-йоркских жителей и униформы тех, кто круглосуточно обеспечивает их безопасность. Отсюда — «урбанистические» куртки, сапоги со светоотражателями и сумки с дорожными знаками, а также короткие топы, юбки с запахом и платья из органзы, отсылающие к наряду Кэрри Брэдшоу из вступительных титров к сериалу.
Еще одна часть мудборда — конный спорт как символ свободолюбивого характера женщины. Вирджил поместил изображения всадников на футболки, надетые под корсеты, и гобеленовые пиджаки, дополненные паттернами с логотипами. Их можно купить на 2 и 3 этажах ДЛТ: стоимость коллекции West Village — от 5950 рублей (за носки) до 166 500 рублей (за теплое пальто).
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