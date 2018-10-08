40 образов с Недели свадебной моды, из-за которых вам захочется замуж

Такая универсальность и функциональность образов — теперь основополагающий принцип свадебного дизайна. Наряды не должны уходить на Avito через два дня после праздника или отправляться в чехол до передачи детям и внукам — их можно трансформировать, стилизовать и носить в повседневной (уже замужной!) жизни. Отличный пример — коллекция авангардной немецкой марки Kaviar Gauche, которая вместо платья предложила купить белый кашемировый свитер и шелковую юбку в пол. Но для невест, которые хотят в важный день быть «принцессами», больше подходят классические сказочные платья от Elie Saab и Inbal Dror.