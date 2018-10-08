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40 образов с Недели свадебной моды, из-за которых вам захочется замуж

Дизайнеры свадебных образов уже показали коллекции на следующий осенне-зимний сезон — все потому, что невестам, как номинанткам на «Оскар», готовиться к торжеству нужно заранее. Мы выбрали лучшие платья из новых bridal-коллекций и рассказываем, какие из них стоит купить (или повторить).

  • Elie Saab

  • Vera Wang

  • Monique Lhuillier

  • Sébastien Luke

  • Cushnie

Среди привычных платьев-пирожных, белых комбинезонов и барочных нарядов есть те, которые осмелятся надеть лишь прогрессивно-радикальные невесты. Их традиционно можно найти в коллекциях трендсеттера Веры Вонг, за которой повторяют не только именитые американские коллеги, но и региональные свадебные ателье. В этот раз Вера показала платья с феминистскими наклонностями — рукавами будто бы от рыцарской экипировки и воротниками, закрывающими сексуальный верх. Хотя в конце лукбука мы увидели невесту в платье, напоминающем морскую пену, — вместо «мужского» цветка-калла она уже смиренно держит красную розу без шипов. 

  • Vera Wang

  • Alyne by Rita Vinieris

  • Monique Lhuillier

  • Kaviar Gauche

  • Berta

  • Tadashi Shoji

  • Lela Rose

  • Reem Acra

  • Sébastien Luke

Если архитектурные рукава и воротники из плиссированного фатина у Vera Wang «украдут» немногие, то обилие кружев (готовьтесь!) скоро будет на всех свадебных снимках. Monique Lhuillier и Lela Rose показали гипюровые тотал-луки — на этот раз без подкладок и нижнего белья, а прямо на обнаженном теле невесты. Дизайнеры уверены: кружевная ткань в любом случае выглядит благородно, поэтому не вызовет неодобрительных вздохов от ваших гостей. 

  • Monique Lhuillier Bliss

  • Rivini by Rita Vinieris

  • Elie Saab

  • Marchesa

  • Tadashi Shoji

  • Lela Rose

  • Vera Wang

  • Vision by Elisabetta Polignano

  • Willowby by Watters

Еще один свадебный тренд — платья на бретелях с V-образным вырезом, как в новых коллекциях Alyne by Rita Vinieris, Pnina Tornai, Sébastien Luke и Monique Lhuillier Bliss. За счет «верхнего» акцента и минималистичного дизайна они не только подчеркивают фигуру, но и сочетаются с любыми вещами: широкополой шляпой, укороченной джинсовкой, кутюрными вьетнамками и громоздкой сумкой из бисера. Подсмотреть примеры можно в одной (самой неоднозначной!) из шести линеек итальянского бренда Elisabetta Polignano.

  • Vision by Elisabetta Polignano

  • Inbal Dror

  • Monique Lhuillier

  • Pnina Tornai

  • Elie Saab

  • Berta

  • Vera Wang

  • Reem Acra

Такая универсальность и функциональность образов — теперь основополагающий принцип свадебного дизайна. Наряды не должны уходить на Avito через два дня после праздника или отправляться в чехол до передачи детям и внукам — их можно трансформировать, стилизовать и носить в повседневной (уже замужной!) жизни. Отличный пример — коллекция авангардной немецкой марки Kaviar Gauche, которая вместо платья предложила купить белый кашемировый свитер и шелковую юбку в пол. Но для невест, которые хотят в важный день быть «принцессами», больше подходят классические сказочные платья от Elie Saab и Inbal Dror.

  • Elie Saab

  • Berta

  • Alyne by Rita Vinieris

  • Monique Lhuillier Bliss

  • Sébastien Luke

  • Tadashi Shoji

  • Vera Wang

  • Vision by Elisabetta Polignano 

  • Monique Lhuillier

Фото: Instagram, vogue.com, архивы пресс-служб

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