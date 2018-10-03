Новая кампания Christian Dior: Дженнифер Лоуренс в роли всадницы эскарамуза (и арабский скакун!)

«Почему мне нравятся эскарамуза? Они занимаются очень мужским делом — родео. Но делают это в традиционных, очень женственных и красивых нарядах», — рассказывала арт-директор Мария Грация Кьюри, одевшая Лоуренс в плиссированное платье, кожаный корсет и пальто, будто бы расписанное шариковой ручкой. В руках оскароносной актрисы — обновленная сумка-Saddle, которую бренд сделал при Джоне Гальяно, а рядом — чистокровный арабский скакун, который участвовал в майском перфомансе дома. Кажется, мы нашли одну из красивейших съемок сезона — спасибо голландской фотохудожнице Вивиан Сассен.