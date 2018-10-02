Новая коллекция Miu Miu: свадебные платья, туфли на платформе и бюстгальтеры вместо футболок
Миучча Прада показала новую коллекцию Miu Miu в кулуарах Йенского дворца с сет-дизайном от художников Матиаса Огустняка и Мишеля Амзлага. На подиуме — нежно любимые дизайнером 70-е вперемешку со школьными гольфами, прозрачными юбками и свадебными платьями. Но на этот раз вместо моделей с высокими начесами в стиле Синди Лопер и Бонни Тайлер эпоху представляли лысые девушки под предводительством Адвоа Абоа.
Некоторым героиням шоу сделали прически в стиле представительниц корейского K-Pop, перевязав волосы розовыми бантиками и дополнив образы огромными очками. Такой миллениальный инфантилизм появился на показе бренда неспроста: Miu Miu увеличивают мировые продажи и наглядно демонстрируют курс на нового покупателя. А мы и не против: будем носить ободки леденцовых оттенков вместе с виниловыми плащами, грубыми пиджаками и бюстгальтерами без футболок. Ведь коллекция, как объяснила Миучча, про «деконструированную красоту» и современное понимание тэйлоринга, гламура и элегантности.
Фото: vogue.com
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