Новая коллекция Miu Miu: свадебные платья, туфли на платформе и бюстгальтеры вместо футболок

Некоторым героиням шоу сделали прически в стиле представительниц корейского K-Pop, перевязав волосы розовыми бантиками и дополнив образы огромными очками. Такой миллениальный инфантилизм появился на показе бренда неспроста: Miu Miu увеличивают мировые продажи и наглядно демонстрируют курс на нового покупателя. А мы и не против: будем носить ободки леденцовых оттенков вместе с виниловыми плащами, грубыми пиджаками и бюстгальтерами без футболок. Ведь коллекция, как объяснила Миучча, про «деконструированную красоту» и современное понимание тэйлоринга, гламура и элегантности.