В Петербурге открывается новый (концептуальный!) магазин Calvin Klein, который не имеет аналогов в Европе
В ТРК «Гранд Каньон» открывается новый магазин Calvin Klein: на площади в 120 кв. метров разместится более «взрослая» линейка американского бренда — со стрейчевыми брюками, костюмами с саржевым плетением, рубашками в пижамном стиле, технологичными ветровками и качественными платьями на каждый день. Это первый в Европе монобрендовый магазин Calvin Klein в концепции Concrete: в отличие от других бутиков марки, интерьер сделан в спокойных и глубоких оттенках, а также с использованием бетонной фактуры как ассоциации с урбанизмом и ультрасовременностью.
Магазин Calvin Klein в «Гранд Каньоне» заработает уже 6 октября. Ранее бренд открыл корнер с подиумной линейкой Calvin Klein 205W39NYC в concept store nevsky 152. Там продаются вязаные балаклавы, свитеры с мультяшными принтами, лакированные казаки, плащи по мотивам хорроров и сумки с уорхоловскими принтами.
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