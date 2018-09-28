В Петербурге открывается новый (концептуальный!) магазин Calvin Klein, который не имеет аналогов в Европе

В ТРК «Гранд Каньон» открывается новый магазин Calvin Klein: на площади в 120 кв. метров разместится более «взрослая» линейка американского бренда — со стрейчевыми брюками, костюмами с саржевым плетением, рубашками в пижамном стиле, технологичными ветровками и качественными платьями на каждый день. Это первый в Европе монобрендовый магазин Calvin Klein в концепции Concrete: в отличие от других бутиков марки, интерьер сделан в спокойных и глубоких оттенках, а также с использованием бетонной фактуры как ассоциации с урбанизмом и ультрасовременностью.