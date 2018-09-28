50 классных ботинок, сапог и ботильонов на осень

Практичную обувь нужно искать у специализированных брендов: Marsell, знаменитого ботинками в винтажном стиле, Yeezy Boost, который делает тенденциозные кроссовки на века, Affex, создающий российскую альтернативу Nike и Puma, и Nevalenki, которые мы любим за принты «Иду к мечте». Осенние модели, которые вы купите у этих марок, наверняка прослужат не сезон, а пару лет: вложения в практичность не такие уж большие — от 6990 до 36 500 рублей.