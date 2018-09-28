50 классных ботинок, сапог и ботильонов на осень
Туфли, лоферы и даже кроссовки остаются ждать следующей весны — вместо них шагают леопардовые ботильоны, горнолыжные ботинки и клетчатые казаки. «Собака.ru» нашла варианты, в которых можно прыгать по лужам и пережидать наводнение, — с тракторной подошвой, огромной платформой и устойчивым (15-сантиметровым!) каблуком.
Практичную обувь нужно искать у специализированных брендов: Marsell, знаменитого ботинками в винтажном стиле, Yeezy Boost, который делает тенденциозные кроссовки на века, Affex, создающий российскую альтернативу Nike и Puma, и Nevalenki, которые мы любим за принты «Иду к мечте». Осенние модели, которые вы купите у этих марок, наверняка прослужат не сезон, а пару лет: вложения в практичность не такие уж большие — от 6990 до 36 500 рублей.
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Женские ботинки Alexander Wang, цена по запросу (Very Concept Store)
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Женские ботинки Befree, 2699 рублей (Befree)
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Женские ботинки Givenchy, 84 950 рублей (ДЛТ)
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Женские ботильоны Calvin Klein 205W39NYC, 125 600 рублей (Calvin Klein 205W39NYC)
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Женские ботильоны Giovanni Fabiani, 29 900 рублей (Универмаг Московский)
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Женские ботильоны Senso, 16 900 рублей (Porta9)
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Женские ботинки Katy Perry, 14 790 рублей (Rendez-Vous)
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Женские полусапожки Chanel, 94 500 рублей (Chanel)
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Женские полусапожки Proenza Schouler, 74 000 рублей (Babochka)
Для некоторых подиумных марок практичность обуви — в ее функциональности: вслед за Vetements, выпускающим ботильоны на каблуках-зажигалках и маркерах, за хозяйственный дизайн взялась линейка MM6 Maison Margiela. Соратники Джона Гальяно переиздают модель с пластиковым стаканчиком в составе — на случай, если вы забыли флягу или термос для глинтвейна.
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Женские сапоги Balenciaga, 92 100 рублей (Farfetch)
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Женские полусапожки MM6 Maison Margiela, 40 490 рублей (Rendez-Vous)
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Женские полусапожки Louis Vuitton, 88 000 рублей (Louis Vuitton)
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Ботинки Marc Cain, 26 670 рублей (Marc Cain)
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Женские полусапожки Dries Van Noten, 48 400 рублей (ДЛТ)
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Женские ботинки Dior, 124 000 рублей (Dior)
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Женские кроссовки Prada, 58 000 рублей (Prada)
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Женские ботинки H.I.T., 7890 рублей (toptop.ru)
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Ботинки Dsquared2, 47 900 рублей (Golden Line)
Другие стейтмент-пары стоит искать у Balenciaga, Prada, Gucci и Louis Vuitton. Первый продает сапожки с «обойными» рисунками, второй синтезирует кроссовки с челси кислотного оттенка, третий запускает коллаборацию с производителем видеоигр SEGA, а четвертый делает самые «инстаграммные» сапоги сезона: зеркальная фактура ботильонов от Николя Гескьера идеальна для создания селфи на ходу.
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Женские ботинки Nevalenki, 13 300 рублей (Nevalenki)
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Женские ботильоны Marc Jacobs, 35 990 рублей (Rendez-Vous)
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Женские ботинки Sportmax, цена по запросу (Max Mara)
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Женские ботильоны Laurence Dacade, 58 733 рублей (DayNight)
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Женские полусапожки L'Autre Chose, 34 650 рублей (BOSCOFAMILY)
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Женские ботинки H.I.T., 7490 рублей (toptop.ru)
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Мужские ботинки Tommy Jeans, 14 999 рублей (Tommy Jeans)
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Женские ботильоны Mango, 9999 рублей (Mango)
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Мужские хайтопы Yeezy, 17 793 рублей (Farfetch)
Однако титул самой обсуждаемой пары в модной индустрии получают сапоги Vetements из российских паспортов. Демна Гвасалия дразнил ими патриотов сразу же после осенне-зимнего показа бренда, где предложил мешать такую обувь с леопардовыми перчатками, крупными очками и дубленкой, надетой наизнанку. Вангуем: в таком образе вы заинтересуете не только стритстайл-репортеров, но и сотрудников спецслужб, поэтому для большего спокойствия советуем носить российский паспорт с базовыми платьями от UNIQLO и черным шерстяным пальто NNedre.
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Женские ботильоны Saint Laurent, 118 500 рублей (ДЛТ)
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Женские ботинки Befree, 2499 рублей (Befree)
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Женские ботильоны Balenciaga, 105 000 рублей (ДЛТ)
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Мужские ботинки ALYX, 53 800 рублей (Babochka)
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Мужские ботинки Brooks Brothers, 23 350 рублей (BOSCOFAMILY)
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Женские ботильоны Senso, 12 900 рублей (Porta9)
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Женские ботинки Pertini, 26 500 рублей (Универмаг Московский)
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Женские ботинки Vic Matie, 33 890 рублей (Rendez-Vous)
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Женские полусапожки L'Autre Chose, 35 700 рублей (BOSCOFAMILY)
Если говорить не об акцентной обуви, а о тенденциозной, то на первых полосах сезонного трендбука — леопардовые, серебристые и белые ботинки. Первые есть у Alexander Wang, Saint Laurent и нового обувщика британской королевской семьи Aquazzura, вторые — в коллекциях Vic Matie, L'Autre Chose и австрийского миддл-маркет бренда Senso, а третьи — у Proenza Schouler, MM6 Maison Margiela и любимой марки нашей победительницы премии Best Dressed Таши Алакоз — Katy Perry. Учитывая, что тренды возвращаются раз в пару-тройку лет, инвестиции в покупку будут весьма оправданы.
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Женские ботильоны MM6 Maison Margiela, 49 900 рублей (Au Pont Rouge)
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Женские ботильоны Magda Butrym, 81 697 рублей (DayNight)
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Ботинки Gucci, 69 950 рублей (Babochka)
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Мужские ботинки Affex, 6990 рублей (Au Pont Rouge)
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Женские ботильоны Burberry, 46 350 рублей (ДЛТ)
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Женские ботильоны Aquazzura, 66 398 рублей (Farfetch)
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Женские ботинки Chloé, 79 950 рублей (ДЛТ)
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Мужские ботинки Eleventy, 27 300 рублей (Golden Line)
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Мужские ботинки Paul Smith, 45 600 рублей (BOSCOFAMILY)
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