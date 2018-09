Levi's выпустили коллекцию с Джастином Тимберлейком — и вы захотите ее купить!

Напомним, это не первый опыт сотрудничества бренда с Джастином Тимберлейком. В прошлом году он вместе c Карли Клосс, Соланж Ноулз, Снупом Доггом, Вирджилом Абло и Покрасом Лампасом кастомизировал куртку Trucker, отмечавшую 50-летний юбилей. Кроме того, Levi’s выпустили 8 моделей курток и рубашек для pop-up магазина Джастина в Нью-Йорке, а позже предоставили эксклюзивные вещи для его тура Man of the Woods.