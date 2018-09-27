Levi's выпустили коллекцию с Джастином Тимберлейком — и вы захотите ее купить!
Levi’s продолжает свое сотрудничество с музыкантами: после кампейна с Джейми Исааком, Рейджи Сноу, ADOY и The Big Moon, бренд выпустил коллаборацию с Джастином Тимберлейком. 10-кратный лауреат премии «Грэмми» переосмыслил ключевые вещи из истории Levi’s: с 4 октября вы сможете купить узкие джинсы The 501® Slim Taper, камуфляжную куртку Trucker, клетчатую рубашку с капюшоном и еще 17 классных мужских вещей. Разработку каждой Тимберлейк отслеживал на производстве: приезжал в лабораторию Eureka Innovation Lab в Сан-Франциско, просматривал архивы американской марки и проводил время в шоу-руме Levi's в Лос-Анджелесе. Венцом коллаборации стала футболка с надписью «Fresh Leaves», симвозириующей передачу разработанной одежды новым поколениям.
Напомним, это не первый опыт сотрудничества бренда с Джастином Тимберлейком. В прошлом году он вместе c Карли Клосс, Соланж Ноулз, Снупом Доггом, Вирджилом Абло и Покрасом Лампасом кастомизировал куртку Trucker, отмечавшую 50-летний юбилей. Кроме того, Levi’s выпустили 8 моделей курток и рубашек для pop-up магазина Джастина в Нью-Йорке, а позже предоставили эксклюзивные вещи для его тура Man of the Woods.
Фото: архивы пресс-службы
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