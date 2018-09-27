Levi's выпустили коллекцию с Джастином Тимберлейком — и вы захотите ее купить!

Levi’s продолжает свое сотрудничество с музыкантами: после кампейна с Джейми Исааком, Рейджи Сноу, ADOY и The Big Moon, бренд выпустил коллаборацию с Джастином Тимберлейком. 10-кратный лауреат премии «Грэмми» переосмыслил ключевые вещи из истории Levi’s: с 4 октября вы сможете купить узкие джинсы The 501® Slim Taper, камуфляжную куртку Trucker, клетчатую рубашку с капюшоном и еще 17 классных мужских вещей. Разработку каждой Тимберлейк отслеживал на производстве: приезжал в лабораторию Eureka Innovation Lab в Сан-Франциско, просматривал архивы американской марки и проводил время в шоу-руме Levi's в Лос-Анджелесе. Венцом коллаборации стала футболка с надписью «Fresh Leaves», симвозириующей передачу разработанной одежды новым поколениям.