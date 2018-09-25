LVMH возрождает модный дом Jean Patou — его креативным директором станет Гийом Анри

Модный дом Jean Patou, популяризировавший спортивную одежду для женщин, кардиганы из джерси и солнцезащитный лосьон и одевавший актрис Констанцию Беннет, Луизу Брукс и Мэри Пикфорд, снова будет выпускать сезонные коллекции. После Карла Лагерфельда, Жана-Поля Готье и Кристиана Лакруа его креативным директором станет бывший автор коллекций для Carven и Nina Ricci Гийом Анри. Как сообщает Vogue со ссылкой на слова представителей LVMH, Гийом покажет первую коллекцию для Jean Patou в 2019 году.