LVMH возрождает модный дом Jean Patou — его креативным директором станет Гийом Анри
Модный дом Jean Patou, популяризировавший спортивную одежду для женщин, кардиганы из джерси и солнцезащитный лосьон и одевавший актрис Констанцию Беннет, Луизу Брукс и Мэри Пикфорд, снова будет выпускать сезонные коллекции. После Карла Лагерфельда, Жана-Поля Готье и Кристиана Лакруа его креативным директором станет бывший автор коллекций для Carven и Nina Ricci Гийом Анри. Как сообщает Vogue со ссылкой на слова представителей LVMH, Гийом покажет первую коллекцию для Jean Patou в 2019 году.
Напомним, в январе стало известно о возращении еще одного исторического бренда — Poiret. Продолжателями дела Поля Пуаре, который в начале прошлого века предоставил альтернативу тесным корсетам, создал платья-туники и адаптировал крой японского кимоно, стали дизайнер китайского происхождения Йикинг Йин и экс-управляющая Ann Demeulemeester и Haider Ackermann Анна Шапель. Первую коллекцию бренд показал на Неделе моды в Париже весной этого года.
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